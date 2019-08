Chelner, împușcat mortal de un client furios că a așteptat pentru un sandviș Un chelner francez a fost ucis in estul capitalei Franței. Colegii chelnerului au chemat poliția dupa ce acesta a fost impușcat in umar cu un pistol de un client infuriat ca ar fi așteptat prea mult pana cand a primit ceea ce a comandat. Incercarile de a-l resuscita nu au avut succes și chelnerul a incetat din viața la fața locului. Avea aproape 30 de ani. Ucigașul, despre care un martor spune ca și-a ieșit din fire "pentru ca sandvișul pe care l-a comandat nu a fost pregatit destul de repede", a reușit sa fuga de la locul faptei, noteaza Mediafax. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

