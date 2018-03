Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Curtii de Casatie din Italia, in dosarul mortii tinerei Andreea Cristina Zamfir, a fost data marti, anuntul fiind facut de avocatul fetei, Gabriele Dallara, pe Facebook. "DREPTATE PENTRU CRISTINA ZAMFIR: ASASINUL A FOST CONDAMNAT DEFINITIV DE CATRE CURTEA DE CASAȚIE Știre de…

- "Va intrebati unde sunt coletele voastre? De ce ajung sparte si strambe? Aici este raspunsul dumneavoastra", a scris Marian Alexandru pe Facebook, adaugand sloganul companiei: "Oriunde, cu placere".

- Daniel Zamfir a precizat ca fratele sau se judeca cu o banca pentru clauze abuzive. De asemenea, politicianul a zis ca acesta nu beneficiaza nici de legea darii in plata și nici de cele de acum. "Un om mic. Nu poate mai mult. Ataca familia. Ma așteptam și ma aștept in continuare la mizerii,…

- Ionel Danca, purtator de cuvant al PNL, scrie pe Facebook ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuie sa isi dea demisia de onoare, dupa trecizia CSM de a da aviz negativ pe cererea de revocare a sefei DNA. "Dupa avizul negativ dat de CSM propunerii de revocare a procurorului sef al…

- O cheie a fost gasita astazi, 22 februarie, pe Aleea Mureșului din Satu Mare. Cei care pot da informații cu privire la proprietarul acesteia sunt rugați sa scrie pe adresa urmatorului cont de Facebook: https://www.facebook.com/szemaka. Cheia a fost gasita la colțul blocului cu nr. 14 de pe Aleea Mureșului.

- O satmareanca a gasit azi, 20 februarie un portofel. Potrivit buletinului, acesta ii aparține lui Adrian Hofenpradli. „Am gazit un portofel, daca cineva cunoaște barbatul din imagine va rog sa il anunțați sa pot sa ii returnez portmoneul pierdut”, scrie Szilvi Mihaly (https://www.facebook.com/szilvi.mihaly)…

- Animalul a reusit sa scape luna trecuta dupa ce a refuzat sa intre intr-un camion care urma sa o transporte la un abator. Ea a daramat un gard de metal si a luat-o la goana catre lacul Nysa din sudul Poloniei.Vaca a intrat in apa si a inotat pana la o insula din mijlocul lacului, iar in…

- Unui hot american i s-a oferit sansa de a scapa de puscarie chiar de catre proprietarul magazinului unde a fost prins la furat. Proprietarul tutungeriei a spus in clipul pe care l-a postat pe contul sau de Facebook ca Tyler Stanley a furat din magazinul sau. Barbatul i-a oferit sansa…

- O vanzatoare din Craiova a fost amenințata cu o sticla de un hoț. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, cand doi tineri au intrat in magazin, cu intenția de a fura. Camerele de supraveghere amplasate in incinta magazinului au surprins momentul in care unul dintre talhari a pus mana pe o sticla și…

- Un cațel este cautat peste tot de catre proprietari. Pentru a-l gasi aceștia au apelat și la Facebook. „Felix este cautat de stapani! Ultima oara a fost vazut in zona garii. Este prietenos cu oamenii! Cine are informații rugam sa sune la 0744552724!”, este mesajul postat pe Facebook.

- Marsul programat in aceasta seara in Piata Mare poarta sloganul "Toti pentru Justitie si fiscalitate coerenta ". Cateva sute de persoane se afla in centrul Sibiului in aceste momente.Creatorii evenimentului anunta pe Facebook si cateva puncte pe lista de cerinte pregatite pentru protestul de duminica…

- „Vrem ca Justitia sa ramana independenta, prin urmare solicitam retragerea integrala a proiectului de modificare a legilor Justitiei! Vrem retragerea integrala a proiectului de modificare a Codului penal si a Codului de Procedura Penala! Cerem demisia tuturor persoanelor cu probleme penale din functii…

- Un șofer este cautat pe Facebook dupa ce in urma cu vreo trei saptamani și-a parcat mașina pe un loc privat din Feldkirchen bei Graz. De atunci, autoturismul sta pe același loc. Mașina are numar de Satu Mare. „SM-76-SAB – FORD MONDEO. Cunoaște cineva proprietarul mașinii ? A parcat-o in Feldkirchen…

- Zilele trecute Catalina Grama și iubitul sau, Paul Ipate, i-au taiat turta fetiței lor, Zora. Petrecerea a fost una restransa, in compania celor dragi, insa Jojo și-a ținut la curent fanii și a postat pe rețelele de socializare un videoclip insoțit de un mesaj haios prin care anunța preferințele micuței.…

- Deși erau in misiune, doi polițiști au intrat cu duba in Piața Mare din Sibiu ca sa joace la loto. Cei doi agenți au fost surprinși in imagini și acum sunt verificați de conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu. Cei doi polițiști au patruns cu autospeciala in zona pietonala din Piața Mare…

- Jessie incepe anul cu emotii, dar si cu surprize si lanseaza primul single din cariera: “Ultima piesa de dragoste”. Single-ul este insotit de un videoclip in regia lui Silviu Mindroc, iar piesa este compusa de catre artista impreuna cu Theea Miculescu, Catalin Tamazlicaru si produsa de catre Dediu Razvan…

- Reteaua de socializare, criticata frecvent pentru felul in care foloseste datele utilizatorilor, a comunicat pentru AFP ca a pus la punct, la sediul sau social european de la Dublin, o echipa ampla, formata din experti, designeri si juristi, pentru a se pregati pentru intrarea in vigoare a acestei…

- Ministrul Liviu Pop a dat luni asigurari ca exista în bugetul Ministerului Educatiei Nationale sume suficiente pentru plata integrala a salariilor personalului din învatamânt. El a spus ca sunt acoperite si majorarile salariale din luna ianuarie si martie, plata dobânzilor,…

- Un studiu indica faptul ca un set de gene speciale i-au ajutat pe rusi sa supravietuiasca in cele mai grele conditii din Al Doilea Razboi Mondial. Odata cu invazia Uniunii Sovietice, principalul plan al Grupului de Armate Nord era avansarea catre Leningrad si capturarea orasului care purta…

- Un BMW furat din zona Someșeni, în cursul zilei de sâmbata, a fost gasit cu ajutorul internauților. Proprietarul a dat sfoara în țara ca i-a fost furat BMW -ul, iar utilizatorii grupurilor Facebook specializate în postari despre trafic au luat…

- Un tanar, de 18 ani, din Mehedinti, bolnav de leucemie, are nevoie urgenta de bani pentru a face un transplant de maduva. Ilie Berbec este internat acum la Clinica de Hematologie din Cluj-Napoca, iar tratamentul este foarte costisitor, de aceea orice ajutor este binevenit. Tanarul a aflat…

- Proprietarul unui Ferrari abia cumparat, care a valorat aproximativ 300 de mii de dolari, și-a scos iubita la restaurant și i-a lasat cheile valetului de la restaurant pentru a avea grija de ea cât avea el sa stea în localul respectiv. Barbatul a ajuns sa regrete ulterior…

- Peste patru mii de persoane marsuluiesc, sambata, pe strazile din municipiul Sibiu scandand lozinci impotriva Guvernului, impotriva legilor justitiei si aratandu-si sustinerea fata de protestatarii de la Bucuresti. ”Bucuresti nu uita, Sibiul e de parte ta” este una dintre scandarile favorite. De…

- Politistii fac cercetari dupa ce un barbat a reclamat ca i-a fost impuscat cainele, de catre o persoana aflata intr-o masina pe un bulevard din municipiul Constanta, scrie NEWS.RO. Proprietarul cainelui a povestit, pe Facebook, ca sambata iesise cu animalul la plimbare si se afla pe bulevardul…

- O satmareanca a gasit azi, 9 ianuarie, o legatura de chei pe Drumul Careiului, in spatele Spitalului Nou. O fotografie cu cheile gasite a fost postata și pe Facebook. Proprietarul cheilor este rugat sa sune la numarul de telefon 0745269085.

- Horia Constantinescu, comisarul șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Romania, a anunțat ca ofera 1.000 de euro celui care aduce informații despre identitatea agresorului.

- De aproape doua zile fotografia agresorului este pe toate posturile de televiziune, insa barbatul inca nu a fost gasit. Mircea Badea a reacționat pe pagina personala de Facebook. „Faptul ca toti putzoii suprafinantati din banii nostri nu sunt in stare sa-l gaseasca pe presupusul pedofil de…

- Sergiu Curca, in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, a ales sa se sinucida, chiar in prima zi din noul an. Acesta a fost gasit spanzurat in casa sa din orasul Lipova, judetul Arad.

- Celebrul designer Catalin Botezatu a marturisit ca nu este niciodata vesel de sarbatori, ba dimpotriva, aceasta perioada ii provoaca tristețe. Catalin Botezatu, care a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați manechini de la noi , a acordat un interviu de suflet pentru postul de televiziune Antena…

- Dupa valul de critici in adresa Anei Munteanu, caștigatoarea show-ului Vocea Romaniei, Ala Munteanu, mama tinerei, vine cu explicații și sare in ajutorul fiicei. „Daca nu doriți sa va ocupați de politica, atunci politica se va ocupa de voi", a scris mama tinerei intr-o postare pe Facebook.

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va creste de la 1.450 de lei la 1.900 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unei Hotarari de Guvern publicata in Monitorul Oficial din 29 noiembrie 2017. Salariul de…

- "Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura dupa lovitura economiei Romaniei. Mister Tudose insusi a dat fara mila. A introdus supraacciza, a supraimpozitat contractele de munca partiale, a introdus…

- Radio Iasi iti propune cateva mesaje pe care le poti trimite celor dragi la cumpana dintre ani. Cei care vor sa trimita MESAJE DE ANUL NOU 2018 pot alege dintre cele de mai jos. – Iti doresc sa ai duminici dulci, luni luminoase, marti minunate, miercuri magnifice, joi jucause, vineri voioase, sambete…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca a discutat la RAAPPS sa se faca o oferta de chirie pentru Palatul Elisabeta Casei Regale, afirmand ca urmasii Regelui Mihai ar avea resurse pentru plata acesteia, in conditiile in care "li s-au retrocedat o multime de lucruri". "De ce sa ramana…

- Un tanar din Bals si-a pus capat zilelor in apropiere joi, in apropiere de Navodari si a pierit sub rotile unui tren, la 32 de ani. Barbatul a avut un plan bine pus la punct pentru a incheia socotelile cu viata, spun martorii. Tanarul le-a impartasit intentia sa prietenilor virtuali, pe pagina…

- O serie de imagini si inregistrari video cu un caine impuscat in cap au aparut pe Facebook. Din primele date, Politia a descoperit ca animalul ar fi fost impuscat accidental la o vanatoare autorizata din zona satului Taga din judetul Cluj. O asociatie de protectie a animalelor din Dej a declarat ca…

- Trei tineri au plecat dintr-un restaurant fara sa plateasca. Gestul lor nu a fost intenționat, insa. Dovada in acest sens este scrisoarea primita de proprietarul localului cateva zile mai tarziu. El a primit banii prin poșta, relataza Daily Mirror. Trei barbați au luat cina intr-o seara la restaurantul…

- Astazi a circulat pe Facebook un clip video in care se vede cum un client Cel.ro este dat afara din showroom-ul companiei cu ajutorul unui bodyguard pus pe fapte mari. Acesta a fost injurat si bruscat dupa ce s-ar fi plans referitor la o comanda platita si neonorata.

- Pompierii, polițiștii, jandarmii, dar și rudele incearca sa dea de urma unui tanar de 30 de ani, din Tismana, care și-a anunțat familia, in aceasta dimineața, ca iși va pune capat zilelor. Florin Albișor este cunoscut cu afecțiuni psihice. Barbatul este cercetat intr-un dosar penal,…

- Andrei Dobrin, un adolescent de 17 ani din Bistrita, a fost desemnat pentru al doilea an consecutiv modelul masculin al anului. Tanarul a reusit in ultimii doi ani sa urce pe podiumurile celor mai celebre case de moda din lume, dupa ce a fost descoperit, intamplator, pe Facebook.

- Samsung inca mai cauta sa vina cu un avantaj pe piata si, deocamdata, pare sa fi gasit o solutie intr-un telefon capabil sa-ti citeasca-n palma. Nu, nu-ti va prezice viitorul, ci iti va permite accesul, scriu cei de la Playtech. Exista o mare probabilitate sa-ti uiti parola, iar intrusii pot…

- Dejeanca Mirela Retegan, creatoarea fenomenului “Gașca Zurli“, a caștigat in cadrul Galei Unica 2017 trofeul la categoria “Femeia de cariera a anului“. Mirela Retegan a fost nominalizata la aceasta categorie alaturi de alte femei extrem de muncitoare: Adina Oancea, Anca Serpar, Doina Cepalis, Ioana…

- Actrița din celebrul film „Step Up” a fost violata și ucisa de un om al strazii, dupa ce a incercat sa il ajute pe acesta. Barbatul a fost condamnat la 30 de ani inchisoare dupa ce și-a recunoscut fapta, abia la un an de cand a comis oribila crima. In ziua Craciunului, anul trecut, actrița Tricia McCauley,…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pe rețeaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din București, cat si la Alba Iulia și in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament. „Duminica…

- Potrivit ISU Timis, accidentul s-a produs intre localitatile Lovrin si Gottlob, unde o masina in care se aflau doi adulti si trei copii s-a rasturnat in afara partii carosabile. Din fericire, doar un adult si un copil au fost transportati la spital cu rani usoare. La locul accidentului…

- Medicul Monica Pop a transmis un mesaj dur, pe Facebook, pentru cei care au organizat evenimentul unde a luat parte si Stela Popescu, dar actrita a ajuns acolo din intamplare. Ea trebuia sa participe la un alt eveniment.

- Cu mai putin de un an in urma, un artist maghiar pe numele sau Gergely Dudas a postat un minunat puzzle tematic de sarbatori pe care l-a creat pe pagina sa de pe Facebook numit “Dudolf”. Desenul ne indeamna sa facem o cautarea temeinica a unui urs panda singuratic strecurat intr-o multime de oameni…