- CHEFI LA CUTITE 2018. Cea de-a opta ediție a emisiunii „Chefi la cuțite" a debutat in forța, cu un fost concurent ce a decis sa revina la emisiune pentru a demonstra ca merita sa primeasca inca o șansa! CHEFII FAC RIME DE SENZAȚIE Deși este agent de vanzari, Mugural Moraru pare sa se…

- Maeștrii „Chefi la cuțite” iși reiau locul la bancurile de lucru pentru o noua competiție culinara, in care vor fi jurizați de un alt invitat special cu renume in gastronomie. Castigatorul va avea un drept in premiera.

- Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au fost surprinși de un „concurent” in ediția a cincea a noului sezon al emisiunii „Chefi la cuțite”. „Moartea” și-a etalat talentul in bucatarie.

- Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu lupta pentru o amuleta extrem de valoroasa. Provocarea este, insa, una chinuitoare pentru Scarlatescu, deoarece preparatul cerut se afla pe lista lui neagra.

- In cel de-al șaselea sezon "Chef la cuțite" știm deja ca nu doar concurenții gatesc, ci și cei trei temuți chefi care trec la bancurile de lucru și care, la randul lor, vor fi jurizați aspru.

- Quinoa a fost cuvantul zilei pentru chefi in cea de-a doua confruntare a amuletelor. Acest ingredient impus i-a provocat pe Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu sa livreze farfurii impecabile, demne de a fi degustate de invitatul special al serii, chef Iosif Ștefanescu: ”Este unul dintre stalpii acestei…

- Sezonul 6 al emisiunii „Chefi la cuțite” a adus celor trei jurați o surpriza de zile mari! Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu trebuie sa gateasca pentru a caștiga o amuleta extrem de prețioasa!