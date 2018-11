Stiri pe aceeasi tema

- O noua șansa, a șasea la numar, pentru Robert Candoi Savu la "Chefi la cuțite"! Dupa ce și-a incercat norocul in repetate randuri, cu diverse preparate, tanarul pare sa-l fi gasit pe cel perfect.

- CHEFI LA CUTITE 2018: Apariție unica in platou, cea mai in varsta concurenta din show va pregati pentru jurați savarine, dar in ciuda faptului ca acest desert este preferatul lui chef Bontea, Elena se va asigura ca apariția sa in fața lui chef Scarlatescu va fi una memorabila. Tocmai din acest motiv,…

- Elena Pagu, campioana mondiala la marsuri, are 92 de ani si o poveste de viata care ii va impresiona definitiv pe cei din fata micilor ecrane, luni seara, de la 20:00, in cea mai noua editie ”Chefi la cutite”.

- Surpriza memorabila pentru un concurent ”Chefi la cutite”, dar si pentru Romica Tociu, concurent al show-ului ”Te cunosc de Undeva”, in editia de luni seara a celui mai iubit show culinar. De la ora 20:00, telespectatorii Antena 1 vor fi martorii unui moment inedit, caci cunoscutul comediant isi va…

- Surpriza memorabila pentru un concurent ”Chefi la cuțite”, dar și pentru Romica Țociu, concurent al show-ului ”Te cunosc de Undeva”, in ediția de luni seara a celui mai iubit show culinar. De la ora 20:00, telespectatorii vor fi martorii unui moment inedit, caci cunoscutul comediant iși va intalni…

- Un nou sezon ”Chefi la cuțite”, ce are premiera pe 29 și 30 octombrie, de la 20:00, pe Antena 1, este sinonim cu o noua aventura culinara, atat pentru cei iși incearca norocul la bancul de lucru, cat și pentru cei de la masa de

- In timpul fimarilor etapei de Bootcamp, din cel de-al șaselea sezon al emisiunii ”Chefi la cuțite”, ce are premiera pe 29 și 30 octombrie, pe Antena 1, Florin Dumitrescu a primit o vizita surpriza in locația de la Palatul Mogoșoaia.