- Razvan Ciobanu a murit in luna aprilie a acestui an, intr-un cumplit accident de mașina petrecut in județul Constanța. Designerul avea 43 de ani și a lasat in urma durere in sufletele celor care l-au cunoscut. Puțini sunt insa, cei care știu care a fost ultima filmare facuta de designer, intr-un show…

- La doua luni si jumatate dupa moartea lui Razvan Ciobanu, in urma unui accident rutier, s-a inregistrat dosarul cu numarul 18869/4/2019. Acesta a avut ca obiect "incuviintare executare silita DOSAR EXECUTARE NR.3650/2019". Razvan Ciobanu figureaza ca debitor, iar creditor apare o firma de…

- S-ar cuveni ca la organizarea unei manifestari precum Festivalul “Serbarile Toamnei” calitatea sa creasca de la o ediție la alta. Sa invațam din greșeli, sa le indreptam, sa renunțam la punctele slabe, sa venim cu idei noi. Așa ar fi normal. Paradoxal, insa, la Campina se intampla fix pe dos, iar cea…

- "Sa discutam si cu afilierea mea la grupul social-democratilor. Dupa cum stiti, in Parlamentul Romaniei exista aceasta procedura, parlamentarii, in momentul cand se desfiinteaza un grup, fie se afiliaza unui grup parlamentar existent, fie raman independenti. Categoric ca a ramane independent pentru…

- Gheorghe Dinca, barbatul suspectat ca le-a rapit și ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, s-a intors la locuința din Caracal, acolo unde a avut loc reconstituirea rapirii și uciderii Alexandrei.

- Chefi la cuțite. Ce s-a intamplat in prima ediție a sezonului 7. Cel mai iubit show culinar, Chefi la cuțite, a debutat in forta cu sezonul cu numarul 7. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au revenit la masa jurizarii pe nevazute cu bateriile incarcate și au inceput deja sa puna…

- Cazul de la Caracal este, in continuare, invaluit in mister, iar acum au aparut noi detalii. Mai exact, dupa ce s-a spus ca Gheorghe Dinca ar fi ucis-o pe Alexandra Maceșanu pentru ca ar fi surprins-o in timp ce vorbea la telefon, adevarul este altul.

- Imagini șocante au fost surprinse in Salonic, Grecia, dupa furtuna violenta care a cauzat distrugeri uriașe și a curmat șase vieți, in Halkidki. Un locuitor a filmat momentul cand un fulger lovește in plin un bloc din centrul orașului.