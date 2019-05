Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit, iar marți, de la 20:00, pe Antena 1, chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu vor intra pentru prima data in bucataria Chefi la cuțite alaturi de echipele alese. De data aceasta, jurații incep razboiul culinar cu trupe gata formate, familii, in care și-au pus increderea ca…

- Au indurat cele mai grele condiții in Asia Express – Drumul Elefantului și au reușit sa iși pastreze locul in competiție pana aproape de final, insa situațiile limita, adrenalina și tensiunea par sa continue pentru Ana Morodan, Teleșpan, Cocuța și Bogdan Boanta. Maine seara, cei patru vin la Chefi la…

- Pentru Ruby și Robert, finaliștii celui de-al doilea sezon al celui mai dur reality-show, Asia Express continua la Chefi la cuțite, in sezonul dedicat familiilor. Așa se face ca maine seara, de la 20:00, pe Antena 1, Ruby va intra in bucatarie cu cei mai de incredere aliați ai sai: iubitul Robert, bunica…

