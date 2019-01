Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții de la "Chefi la cuțite" au aflat ce note au primit și cine a gatit cel mai slab dintre toți, scrie a1.ro. Acesta a fost si momentul in care Catalin Scarlatescu a luat o decizie ce a surprins pe toata lumea! Citeste si Chefi la cutite 2019: Concurentii nu mai rezista presiunii…

- Prima proba a ediției a fost caștigata de echipa galbena a lui Scarlatescu, care a ales sa pregateasca un tort gustos și extrem de elegant, scrie a1.ro. Apoi, cele doua echipe invinse, cea albastra și cea roșie, au intrat la un duel cu o miza uriașa. Citeste si Chefi la cutite 2018. Catalin…

- A doua confruntare pe echipe din sezonul sase al celui mai iubit show culinar a iscat primele conflicte in bucataria ”Chefi la cuțite”. Concurenții au continuat pregatirile pentru masa festiva de Craciun, intrucat tema probei a impus un meniu tradițional, specific Statelor Unite ale Americii, Franței…

- Emoții uriașe, preparate grele și un verdict de zile mari! Dupa ce am stat cu sufletul la gura in prima proba de Bootcamp, acum concurenții au trecut prin alte probe de foc! Cine a devenit parte a echipelor conduse de Bontea, Scarlatescu și Dumitrescu?

- Arome imbietoare, farfurii de 3 cuțite, preparate speciale și combinații neașteptate de gust, toate se vor regasi printre ingredientele ediției ”Chefi la cuțite” din seara aceasta, difuzata de la 20:00, pe Antena 1. Ca de obicei, poveștile de viața ale concurenților vor condimenta jurizarile, insa de…

- Quinoa a fost cuvantul zilei pentru chefi in cea de-a doua confruntare a amuletelor. Acest ingredient impus i-a provocat pe Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu sa livreze farfurii impecabile, demne de a fi degustate de invitatul special al serii, chef Iosif Ștefanescu: ”Este unul dintre stalpii acestei…

- Sezonul 6 ”Chefi la cuțite”, ce are premiera pe 29 și 30 octombrie, pe Antena 1, reunește in platoul emisiunii concurenți de toate varstele și meseriile, cum ar fi un preot catolic pasionat de muzica, un architect italian, casatorit in Romania, un bucatar care a gatit pentru echipa de fotbal Bayern…