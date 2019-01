Stiri pe aceeasi tema

- “Razboiul” dintre chef Catalin Scarlatescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea continua diseara, de la ora 20.00, intr-o noua ediție “Chefi la cuțite”, la Antena 1. Va fi o seara...

- “Razboiul” dintre chef Catalin Scarlatescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea continua diseara, de la ora 20.00, intr-o noua ediție “Chefi la cuțite”, la Antena 1. Va fi o seara tensionata atat pentru chefii care, la un moment dat, vor rabufni, cat și pentru concurenții care nu-și vor putea…

- “Razboiul” dintre chef Catalin Scarlatescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea continua diseara, de la ora 20.00, intr-o noua ediție “Chefi la cuțite”, la Antena 1. Va fi o seara tensionata atat pentru chefii care, la un moment dat, vor rabufni, cat și pentru concurenții care nu-și vor putea…

- CHEFI LA CUTITE 2018. Doar trei probe ii despart pe cei mai talentați bucatari de experiența in tunici colorate din bucataria "Chefi la cuțite", iar luni, prima proba difuzata pe Antena 1 va restabili randurile la bancul de lucru. Astfel, cei 120 de concurenți ce au impresionat in audițiile pe nevazute…

- In seara aceasta, pe ultima suta de metri, o amuleta fantastica va fi pusa in joc de la ora 20:00, pe Antena 1. Dupa ce chefii s-au luptat timp de unsprezece ediții in preparate delicioase pentru a obține bonusuri ce le vor oferi avantaje in confruntarile pe echipe, a venit timpul sa inceapa razboiul…

- Saptamana aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au jurizat, dar au și gatit, caci noutatea sezonului 6 impune o lupta culinara intre cei trei, a carei miza cantarește foarte mult. In fiecare ediție de jurizari pe nevazute, maeștrii bucatariei se lupta pentru o amuleta bonus…

- CHEFI LA CUTITE 2018. Daca pana in acest moment Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu se bucurau de spectacolul neprevazut al audițiilor pe nevazute, de luni seara, maeștrii bucatariei se vor lupta și ei, "la cuțite". Citeste si CHEF LA CUTITE 2018: Ce se intampla daca un…

- Premiera celui de-al saselea sezon ”Chefi la cutite”, difuzata luni si marti seara, de la 20:00, pe Antena 1, va deschide arena competitiei pentru cei mai talentati concurenti, dar si pentru cei trei jurati. Daca pana in acest moment Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu se bucurau…