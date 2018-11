CHEFI LA CUTITE 2018. "Poate imi mai gatește și mie puțin, cat mai traiesc. Daca e vorba de o friptura sau un barbat, Oana se infige in friptura, moarta! De-asta am incredere in ea' a spus Viorel Lis, potrivit libertatea.ro.

„Mereu ii zic ca atunci cand m-a luat, nu m-a luat ca știu sa gatesc și nici nu m-a intrebat daca știu sa gatesc. Indicațiile le dau eu. El iși dorește sa gatesc și sa stam așa la o masa mare. Vreau sa trec din partea clienților și gurmanzilor, sa invaț sa gatesc. Vrei sa apuci și tu sa mananci din mancarea mea? Crapul asta de l-am gatit e gras, așa ca mine'…