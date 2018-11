Stiri pe aceeasi tema

- DisearE, de la ora 20:00, pe Antena 1, chef Sorin se vede nevoit sE renun:e la tunica sa de bucEtar, obligat fiind de imprejurEri: Mi-a luat bluza, vrea sE fie Bontea, dar nu are nicio "ansE. A vEzut cE am ca"tigat mai multe amulete "i vrea sE fie in locul meu..

- Diseara, de la ora 20:00, pe Antena 1, chef Sorin se vede nevoit sa renunțe la tunica sa de bucatar, obligat fiind de imprejurari: "Mi-a luat bluza, vrea sa fie Bontea, dar nu are nicio șansa.

- Chef Sorin se vede nevoit sa renunțe la tunica sa de bucatar, obligat fiind de imprejurari . Momentul se va desfașura in ediția de marți seara, „Chefi la cuțite”. ”Mi-a luat bluza, vrea sa fie Bontea, dar nu are nicio șansa. A vazut ca am caștigat mai multe amulete și vrea sa fie in locul meu.” Din…

- CHEFI LA CUTITE 2018 LIVE VIDEO ONLINE. Amuleta bonus pusa la bataie diseara va putea fi folosita de cheful care o va caștiga in momentul in care unul dintre bucatarii din viitoarea sa echipa va fi in pericol de eliminare. Mai exact, juratul va avea posibilitatea de a alege un alt concurent, tot…

- Franck Ballangern, soțul romancei devenite ministru al Sporturilor in Franța, va elibera funcția de jurnalist la Radio France pentru a nu se afla in conflict de interese. Anunțul a fost facut chiar de șeful lui, Guy Lagache. "Nu mai acopera sportul. E complicat pentru el sa continue sa acopere…

- Sezonul șase al reality show-ului ”Poftiți la nea Marin” ajunge la final, ultima ediție plina de surprize și voie buna fiind difuzata, diseara, de la ora 20.00, la Antena 1, unde telespectatorii vor afla și lucruri mai puțin stiute despre protagoniști.

- Mircea Negulescu, devenit cel mai cunoscut procuror al DNA, pe vremea cand activa in Direcție, este din nou in centrul unor dezvaluiri. Dat afara din magistratura, Negulescu are mai multe dosare penale pe rol, fiind anchetat și de Parchetul General. Un alt procuror, Daniel Bucur, condamnat…

- Mircea Negulescu, devenit cel mai cunoscut procuror al DNA, pe vremea cand activa in Direcție, este din nou in centrul unor dezvaluiri. Dat afara din magistratura, Negulescu are mai multe dosare penale pe rol, fiind anchetat și de Parchetul General.Un alt procuror, Daniel Bucur, condamnat…