Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil, co-prezentatorul de la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani“ a fost intrebat de Unica.ro daca folosește aplicația matrimoniala Tinder. Vezi in clipul de mai sus ce a raspuns vedeta tv! Reporter: Am vazut ca ești pe Tinder – e chiar contul tau? Dani Oțil: Eu știu de trei conturi de Tinder……

- Pavel Bartoș, co-prezentator Vocea Romaniei a fost provocat de Unica.ro sa iși imagineze ce reacție ar avea daca una dintre fiicele lui ar participa la showul Vocea Romaniei. Vezi reacția actorului in clipul de mai sus! Reporter: Ce reacție ai avea daca una dintre fiicele tale ar participa la Vocea…

- Moment inedit in ediția de joi seara, Exatlon, dupa meciul cu Exatlon Mexic. Iulian Pitea s-a indragostit de Ana Maria Gonzalez, așa ca la final a facut un gest ce i-a lasat masca pe toți cei prezenți. Dupa ce a sarutat-o odata, s-a intors și a sarutat-o din nou, oferindu-i acesteia bandana lui, drept…

- Cristian Boureanu este pregatit sa vorbeasca despre lucrurile care l-au facut sa sufere de-a lungul timpului, in spatele usilor tribunalului. „Cel mai greu imi este sa nu ies si sa spun niste lucruri pe care nu le stie nimeni. Pentru ca poate o spun in premiera. Eu am mai spus-o, dar lumea a…

- De atunci, informatiile despre starea marelui campion din Formula 1 au ajuns extrem de rar in presa, familia incercand sa-i asigure lui Schumi cat mai multa liniste in procesul de recuperare, telekomsport.ro. Citeste si Mick Schumacher, aproape de primul titlu din cariera Au existat…

- Cazul baiatului care si-a ucis bunica arata clar incompententa statului de a oferi ajutor unui copil de noua ani. Trei scoli l-au refuzat pana acum, desi luni la rand a trecut prin expertize psihologice si psihiatrice, iar rezultatele arata ca trebuie integrat in colectivitate.

- Speak a stat de vorba cu Unica.ro despre stil, ce ține in trusa de ingrijire și cat de mult se implica Ștefania, iubita lui in ținutele pe care le poarta. Vezi și: Despre beauty cu Andi Moisescu?! Reporter: Ce inseamna stilul pentru tine? Speak: Dupa parerea mea, stilul sta in atitudinea fiecarei persoane,…

- Prima TV a anunțat in grila de toamna noutați, precum Starea nației, un nou serial italian – Familia – și o noua emisiune Flash Monden dar și sezoane noi ale programelor consacrate ale postului: reality show-ul Schimb de mame, show-ul culinar Mama mea gatește mai bine, sitcomul Trasnitii, emisiunea…