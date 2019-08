Chef Florin Dumitrescu lansează a doua carte. Subiectul, bucătăria românească modernă Renumit pentru pasiunea sa pentru aromele locale, Chef Florin Dumitrescu prezinta in noua sa carte peste 60 de rețete romanești culese din toata țara și adaptate la vremurile moderne conform viziunii sale. Romanește. Punct și de la capatilustreaza astfel povestea gastronomica a Romaniei, pe care autorul a descoperit-o in calatoriile sale culinare prin diferite regiuni ale țarii. Colecția surprinzatoare de rețete autohtoneiși propune sa reprezinte o inspirație pentru bucatarii romani, dar și pentru oamenii care gatesc acasa tradițional. „Bucataria romaneasca are multe de spus. Și cred… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

