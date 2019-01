Stiri pe aceeasi tema

- Primei proba din ediția de luni a emisiunii „Chefi la cuțite” este „mancare in straturi” și include trei ingrediente obligatorii. Chef Sorin Bontea a ales strategic ce ingredient sa pastreze și ce ingrediente sa le ofere colegilor sai.

- In aceasta seara, invitați sa deguste și sa jurizeze farfuriile celor trei echipe au fost Horia Brenciu și orchestra sa. Ca niște adevarați gurmanzi, Horia Brenciu și colegii sai știu sa aprecieze preparatele colorate care le sunt puse in fața: ”De-aia am ținut eu cura de slabire, știam ca vin la „Chefi…

- Cea de-a doua confruntare pe echipe a sezonului șase ”Chefi la cuțite” aduce cele trei echipe fața in fața cu o proba de gatit in care tensiunea, emoțiile și criza de timp iși vor spune cuvantul.

- CHEFI LA CUTITE 2018. Rapiditatea execuției, creativitatea plating-ului și gustul preparatului au fost trei aspecte vitale pentru a ramane in concurs, scrie a1.ro. "Este foarte important gustul. In battle-uri noi nu avem voie sa degustam sau sa gatim, așa ca ne bazam foarte mult pe ei. De asemenea,…

- Doamnelor, domnilor, degustarea pe nevazute a sezonului 6 "Chefi la cuțite" s-a incheiat in forța, cu un cuțit de aur oferit de chef Bontea, care și-a ales deja un concurent pentru echipa sa, pe Alex Ilinca. Ei bine, incepe Bootcampul, cu prima proba din ceea ce se numește etapa eliminatorie cruciala…

- Luni seara, de la 20:00 pe Antena 1, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor imparți ultimele cuțite din sezonul 6, iar ediția va continua cu prima proba dintr-o etapa eliminatorie cruciala, Bootcamp-ul, ce provoaca bucatarii calificați sa

- Jurizarea pe nevazute a continuat marti seara la „Chefi la cutite” cu noi farfurii si reactii cu savoare. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu au avut parte de delicii in farfurie, dar si de cadouri inedite din partea celor care si-au incercat norocul la bancul de lucru.