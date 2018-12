Cheesecake-ul, desertul vedetă la ”Chefi la cuțite” Ediția „Chefi la cuțite” de luni seara a adus o noua confruntare pe echipe, dar și o proba individuala pentru trupele de bucatari cu tunici albastre și galbene, intrucat echipa roșie a fost cea care a obținut cele mai multe voturi in battle-ul cu numarul trei. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

