Cheesecake rece cu ciocolată şi vişine Mod de preparare Cheesecake rece cu ciocolata si visine Blat:

Maruntești biscuiții intr-un robot / blender, adaugi untul topit și mixezi puțin pana se incorporeaza bine.

Pui o forma cu pereți detașabili sau un inel reglabil de tort (diametru de 20 cm) pe un platou și torni compoziția de biscuiți, apoi o tasezi cu ajutorul unui pahar cu fundul drept. Dai blatul la frigider și intre timp pregatești crema. Crema:

Incalzești 100 ml frișca lichida pana la punctul de fierbere, adaugi ciocolata marunțita și amesteci pana obții o crema omogena. O lași sa se raceasca.

Hidratezi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mod de preparare Lasagna dulce, cu branza și vișine Intr-o oala pui apa, un praf de sare și o lingura de ulei. Cand incepe sa clocoteasca apa, pui foile de lasagna. Le fierbi 6-7 minute, le scoți cu o paleta și le lași sa se racoreasca pe un prosop curat.Intr-un bol pui branza faramițata,…

- Mod de preparare Cheesecake cu jeleu de gutui Marunțești biscuiții și ii amesteci cu untul topit. Intr-o tava cu pereții detașabili (cu diametru de 18 cm) așezi hartie de copt, apoi torni biscuiții și ii presezi bine (cu ajutorul unui pahar). Amesteci toate ingredientele pentru cheesecake și…

- Mod de preparare Cozonaci aurii Dintr-o ceasca de lapte, 1 lingura de zahar, si drojdia faci o maia pe care o lasi sa creasca 10 minute. In laptele cald ramas dizolvi zaharul si adaugi ouale batute cu sare. Amesteci maiaua cu copozitia de lapte apoi adaugi faina si mirodeniile. Framanti…

- Prajitura cu nuca Mod de preparare Prajitura cu nuca In tava unsa cu ulei (mai mica decat cea de aragaz, cu peretii inalti), se asaza nucile si se dau la cuptor. Intre timp se prepara blatul: Se incorporeaza gabenusurile cu zaharul, amestecand pana devine o pasta omogena. Se…

- Blat: 1. Separam ouale si galbenusurile se freaca cu 1 praf de sare si jumatate cantitate de zahar2. Albusurile se bat spuma apoi punem restul de zahar si continuam baterea3. In crema cu galbenusuri,adaugam 1/3 din albusuri, cacao, amestecam cu furculita sau telul si apoi adaugam…

- Mod de preparare Ciocolata de casa in doua culori Se freaca untul un pic pana e cremos. Se imparte in doua, se intind pe masa de lucru 4 folii de plastic sau celofan. Se ung cu putin ulei. Se amesteca intr-un bol mare 250 gr lapte praf cu cacaoa, in alt bol se pune restul de lapte praf. Se…

- Ecler cu ciocolata si frisca Mod de preparare Ecler cu ciocolata si frisca Eclerul: Se pune margarina cu apa si sarea la foc. Cand da in clocot, se ia de pe foc, se adauga faina si se amesteca bine. Se fierbe apoi putin la foc mic. Se pune la racit apoi. Cand este aproape rece se adauga pe…

- Mod de preparare Tort cu mere, nuci si branzaIncingi cuptorul la 180 grade C. Pui nucile intr-o tava si le dai la cuptor pana ce nucile capata un miros placut si se prajesc usor. Le lasi sa se raceasca, dupa care le maruntesti. Topesti untul si il lasi sa se raceasca. Intr-un castron amesteci…