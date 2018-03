Chatbot-ul Leya, dezvoltat de Libra Internet Bank, a fost utilizat de peste 10.000 de ori in numai 4 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații pregatește un proiect de Hotarare de Guvern pentru deblocarea, din Fondul de Rezerva al Guvernului , a banilor necesari pentru achiziția primelor 10. 000 de flacoane de imunoglobulina, prima ofera concreta pentru a aduce in Romania acest medicament a venit din partea Austriei.…

- Acad. Bogdan Simionescu, vicepresedinte al Academiei Romane, afirma ca Romania are nevoie de un proiect de tara, dar care nu poate fi indeplinit din cauza lipsei oamenilor de stat. "Cred ca ne trebuie un proiect de tara, dar ca sa ai un proiect de tara pe care sa-l duci la indeplinire iti trebuie oameni…

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita in cinci dintre cele mai mari orase din Romania este de 7,24 miliarde de lei, iar din aceasta, peste 67% este reprezentata de Bucuresti cu 4,89 miliarde de lei, arata datele Hospitality Culture Institute.

- Un tanar originar din Ocna Mureș, care a lucrat mai mulți ani in Marea Britanie, inclusiv la cules de capșuni, a dezvoltat un business la Cluj, care incepe sa aiba succes, in condițiile in care in Alba, pe acest domeniu, se afla cei mai mari jucatori din Romania. Dacian Bugnar vrea ca peste ani, Via…

- Un tanar din județul Alba, care a lucrat mai mulți ani in Marea Britanie, inclusiv la cules de capșuni, a dezvoltat un business la Cluj, care incepe sa aiba succes, in condițiile in care in Alba, pe acest domeniu, se afla cei mai mari jucatori din Romania. Dacian Bugnar vrea ca peste ani, Via Dacia…

- Compania canadiana Transeastern Power Trust a anuntat achizitionarea unei ferme eoliene din apropierea comunei Dorobantu, in regiunea de sud-est a tarii noastre, alcatuita din 15 turbine Vesta V-90, fiecare cu o capacitate de 3MW. Dezvoltat de OMV Petrom cu investitii de 90 milioane dolari, parcul eolian…

- Asociatia pentru Protectia Pasarilor si a Naturii "Grupul Milvus" din Targu Mures, impreuna cu specialisti ornitologi din Ungaria, a reusit sa promoveze un studiu in baza caruia a fost introdus un pachet nou in cadrul Masurii 10 - Agro-mediu si clima, pentru protejarea celor 40 de dropii care mai…

- *V-am zis-o, dar voi tot nu credeți: are și privitul la moguliziuni momentele sale frumoase: daca nu pui la suflet ce latra vuvuzeii aia pe acolo, o seara petrecuta pe Antena 3 sau Romania TV rivalizeaza cu doua-trei ore de stand-up comedy la care razi cu lacrimi. Nu mai spun cand incep invitații sa…

- Adrian Dobre, purtator de cuvant al PSD, a lansat o ipoteza despre aceasta informație pe surse: ”Daca ma intrebați o opinie strict personala, pentru ca acesta nu este un calcul politic in momentul de fața, ceea ce difuzeaza acel site celebru despre care ați povestit, eu, personal, cred ca este o…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur s-au intors acasa, dupa o luna petrecuta in Amsterdam. Actorul a incheiat filmarile, iar acum cei doi, impreuna cu copiii lor iși vor relua activitațile din Romania. Dana și Dragoș au gasit greu o casa pe gustul lor, iar vremea capricioasa le-a cam dat planul peste cap.…

- Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri și tablete prezent pe piața din România, a venit cu noutați și anul acesta la MWC Barcelona 2018, unul dintre cele mai mari congrese mondiale dedicate industriei IT&C. Allview a introdus noul concept smart creat în jurul asistentului…

- A inceput cea de-a 39-a editie a targului romanesc de turism Vânzarile de early booking au crescut, astfel încât reprezentanti din tursim pot sa creioneze înca de la târgul deschis ieri, estimarile pentru sezonul estival. Aurelian Marin, managerul unei din agentii…

- Comisarul pentru politica regionala Corina Crețu a declarat ca 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite pentru modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar care leaga localitatea Curtici, aflata la granița cu Ungaria, de municipiul Constanța, subliniind importanța strategica…

- Decizia lui Tudorel Toader de a-i cere presedintelui Klaus Iohannis sa o revoce din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a creat un cutremur in viata publica. Desi seful statului a anuntat in urma cu cateva minute ca nu ii este clar raportul lui Tudorel Toader, situatia ar putea sa nu stea asa.Mai…

- Proteste in Piața Victoriei, dupa cererea de revocare a șefei DNA. „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. „Coaliția PSD-ALDE-UDMR, prin intermediul ministrului Tudorel Toader, a cerut astazi revocarea Laurei Codruța…

- Girbovan, la adresa lui Lazar: Are obligatia nu de a gasi mereu scuze procurorilor, ci de a investiga dezvaluirile Presedintele UNJR, Dana Girbovan, il critica pe Augustin Lazar, precizand ca acesta are obligatia de a investiga fiecare dezvaluire, nu de a gasi scuze procurorilor, mentionand ca…

- Doina Purdel, avea 50 de ani, era din Panciu, județul Vrancea insa de 14 ani locuia impreuna cu soțul in Italia la Santa Giustina in Colle, in provincia Padova. O femeie frumoasa și plina de viața. O femeie sanatoasa, cel puțin in aparența, pentru ca Doinița nu era suferinda de nici o maladie…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, Tudorel Toader a avut o intrevedere cu vice-ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Adam Sambrook, insotit de Irina Costache, ofiter superior, Sectia Politica. Intalnirea a avut loc la sediul Ministerului Justitiei.…

- Libra Internet Bank si compania de training Exec-Edu sustin antreprenorii romani aflati la inceput de drum si acorda o bursa de 3.000 de euro pentru Excelenta in Management, unul dintre cele mai apreciate cursuri de administrarea afacerilor din Romania. In urma cursului, antreprenorii vor…

- Biletul la pariuri din Fotbal este jucat pe ambele meciuri ale zilei din turul optimilor Ligii Campionilor. Mai exact, este vorba despre derby-ul Real Madrid vs Paris Saint Germain și FC Porto vs Liverpool, ambele cu startul la ora 21:45. Biletul Zilei Fotbal 14 februarie In Portugalia cormoranii sunt…

- Rata anuala a inflatiei, record al ultimilor 5 ani Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,3%, dupa ce in decembrie fusese de 3,3%. Rata anuala a inflatiei a fost în ianuarie de 4,3%, dupa ce în decembrie fusese…

- Percheziții la Școala Profesionala nr.2 din Capitala. Surse didactice ne spun ca directorul instituției, Valentina Dobânda, ar fi vizata într-un dosar penal pornit pe trafic de copii. Nu știm deocamdata cine efectueaza perchezițiile, dar conform competențelor astfel de infracțiuni sunt…

- Baskanul (guvernatorul - n.red.) Gagauziei, Irina Vlah, și-a anunțat intenția de a convoca un consiliu extins al autoritaților și activiștilor din regiune, „in apararea statalitații Republicii Moldova". Reuniunea ar urma sa se desfașoare pe 24 februarie, in satul Tomai, transmite radiochisinau.md

- E oficial! Simona Halep a confirmat informatiile aparute luni in presa din Romania. Pentru a nu risca o agravare a starii sale de sanatate, constanteanca a luat decizia de a nu lua parte la Fed Cup, in intalnirea din Romania si Canada.

- Senatoarea liberala, vicepreședinta a Comisiei de Munca din Senat, a anticipat, inca din perioada dezbaterii Legii 153/2017, mistificarile pe care le ințeleg acum toți romanii, avand in fața fișa de plata lunara, așa numitul “fluturaș” pentru drepturile salariale ale lunii ianuarie In declarația…

- Simona Halep, locul 2 WTA, nu va juca in acest weekend pentru Romania, in meciul contra Canadei, din Fed Cup. Simona Halep este in continuare accidentata la glezna dupa Australian Open și a decis sa nu riște. Simona a avut azi, in premiera, un mesaj pentru fani și a explicat de ce a hotarat sa nu joace.…

- Vedetele care s-au intalnit/maritat cu fotbalisti americani Se intampla pretutindeni, nu doar in Romania! Vedetele feminine de la Hollywood au la activ idile cu jucatori de fotbal americani. Unele dintre acestea s-au transformat chiar in mariaje. Iata despre cine este vorba. Kerry Washington si Nnamdi…

- Doraly Expo Market, unul dintre cele mai mari parcuri comerciale specializate in articole pentru casa și produse alimentare din Romania, a achiziționat un teren cu suprafața de 15.000 mp, in Afumați, in vecinatatea imediata a parcului, cu acces la DN2. Achiziția face parte dintr-un plan de investiții…

- Romania consuma de trei ori mai multe resurse materiale fata de media europeana, pentru a obtine un euro PIB, a declarat, joi, Cristian Parvan, presedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni - PIAROM, la dezbaterea cu tema "De ce pierde Romania din competitivitate? Provocari si solutii".…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 15 milioane de euro catre Libra Internet Bank, cel mai nou partener din Romania, pentru a creste sprijinul oferit intreprinderilor mici si mijlocii, a anuntat miercuri Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania…

- Au fost distribuite ziare de prezentare a activitații USR, la un an de activitate parlamentara, și totodata au fost completate chestionare prin care sunt evaluate pozițiile cetațenilor fața de situația prezenta din Romania. „In calitate de partid tanar, nou aparut pe scena politica romaneasca,…

- Sindicalistii din Penitenciare il contrazic pe ministrul Justitiei,Tudorel Toader, care declara recent ca recidiva ar fi scazut in Romania, si il acuza pe demnitar ca dezinformeaza opinia publica: Daca ar fi adevarat, ar fi extraordinar.

- O petitie pentru sustinerea in functie a ministrului Educatiei, Liviu Pop, a fost initiata online, initiatorul acesteia precizand ca poate acesta „a utilizat regionalisme fonetice cu sonoritati buclucase”, dar a „demarat schimbarea in bine a sistemului preuniversitar”. „Liviu Marian Pop trebuie sa ramana…

- De ce este important sa cititi ce urmeaza sa spun despre masina? Simplu: pentru ca asta este acum cea mai buna masina electrica pe care vei putea sa o cumperi in Romania in 2018. Continuarea pe www.protv.ro.

- In 2005, a fost victima unui eveniment auto, in urma caruia sotul ei a murit, fiica lor a scapat doar cu o lovitura la timpan. Mirela Mișcodan este paralizata de la piept in jos. Fetita a fost crescuta de sora femeii bolnave. Mirela Mișcodan nu poate avea grija nici macar de ea, cu atat mai puțin…

- 29 de echipaje din Romania, Bulgaria și Ungaria vor lua startul celei de-a XI-a ediții a raliului „Winter Rally Covasna”. Evenimentul incepe astazi și se va desfașura pana in 21 ianuarie (a.c.), fiind organizat de Clubul „Auto Crono”, cu sprijinul DRE Racing Team Covasna și sub tutela Federației Romane…

- Romania este o societate a neincrederii, este o societate in care exista o slaba incredere nu numai in institutii, dar si in personajele politice. Justitia este mereu in mijlocul unor scandaluri, in mijlocul unor scandaluri de coruptie. Pe de alta parte, justitia este atacata de foarte multe ori…

- In urma evaluarii realizata la nivelul ANAF, a rezultat ca un numar estimativ de 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale CAS si a contributiei de asigurari sociale de…

- Deoarece mulți se intreaba ce salarii au medicii și asistentele din Romania, iar Guvernul a anunțat majorarea substanțiala a salariilor personalului medical incepand cu 1 martie, am alcatuit o lista cu veniturile actuale și viitoare ale medicilor, asistenților și infirmierilor din sistemul medical de…

- Romanii au inmatriculat peste jumatate de milion de mașini second-hand, in 2017, mai mult cu 75% fața de anul anterior, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Agerpres. Totodată, aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost înmatriculate…

- 2018 a început cu un nou set de reguli privind plata TVA, prin intrarea în vigoare a mecanismului TVA split. Chiar daca acesta vizeaza doar companiile aflate în insolvența sau care au datorii la plata TVA, în realitate, obligațiile tuturor platitorilor de TVA au devenit mai…

- Statele Unite au inculpat doi cetațeni români pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu câteva zile înainte de ceremonia de inaugurare a președintelui american Donald Trump, a anunțat joi Departamentul de Justiție al SUA, relateaza agenția…

- Gica Craioveanu, o legenda a Craiovei, este de parere ca oltenii pot caștiga titlul in Liga 1 și considera ca echipa antrenata de Devis Mangia are cel mai bun trio de atac din Liga 1. Craioveanu i-a laudat pe fanii echipei, veniți in numar foarte mare la meciuri de cand a fost inaugurat noul stadion…

- Criza politica i-a ingrijorat pe romani mai mult decat creșterea prețurilor, frica de boala sau lipsa locurilor de munca in 2017, potrivit unui sondaj IRES. Principalul responsabil pentru felul in care au mers lucruri in 2017: Guvernul. Romanii au apreciat ca moartea Regelui Mihai și protestele din…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita si aproape jumatate dintre ei sunt convinsi ca la anul vor trai mai prost, arata un studiu IRES dat publicitatii vineri, din care mai reiese ca Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe primul loc al increderii…

- UPDATE Premierul Mihai Tudose a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca proiectul de buget pe 2018 este unul al dezvoltarii, mentionand ca este cel mai generos buget al investitiilor pe care l-a avut Romania post-revolutionara. "Prezentarea bugetului anual reprezinta un moment…

- Un producator turc, parte a unei cunoscute companii, cu o vechime de 40 de ani in domeniu și opt firme in Turcia, pregatește o mutare bomba pe piața din Romania.Acest are in plan o investiție majora care va crea sute de locuri de munca. Decizia vine in contextul in care marele producator vrea…

- Trei firme de exercițiu de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian” din Alba Iulia au participat la prima ediție a Targului Internațional al Firmelor de Exercițiu din GYOR, Ungaria, desfașurat in data de 14 decembrie. Firmele de exercitiu participante, Fresh Event SRL (prof. coordonator Furdui Amalia),…

- Consiliul Suprem al Magistraturii le cere parlamentarilor sa nu se grabeasca cu modificarile la Legile Justiției și sa accepte dialogul cu corpul magistraților, corp al magistraților care iși exprima ingrijorarea cu privire la felul in care majoritatea parlamentara acționeaza in aceste zile. Aceste…