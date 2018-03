Stiri pe aceeasi tema

- Snapchat a pierdut 800 de milioane de dolari, dupa ce Rihanna a criticat o reclama in care era umilita in public. Vedeta a acuzat reteaua de socializare ca a ridiculizat-o in mod „intentionat”. O reclama de pe Snapchat care ii pune pe utilizatori sa aleaga intre a „o palmui pe Rihanna sau a-l pocni…

- Maria Sharapova, numarul 41 WTA, nu va mai fi prezenta la turneul de la Miami, care va incepe luni. Tenismena și-a anunțat retragerea din cauza unor probleme pe care le are la antebrațul stang. "Imi pare foarte rau ca trebuie sa ma retrag de la unul dintre turneele mele favorite,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat marti seara la Antena 3 absenta fostilor lideri ai partidului Ion Iliescu si Adrian Nastase de la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Sala Palatului. „Domnul presedinte Iliescu nu a putut sa vina.…

- Paris Jackson este o fata cu multa personalitate. Are doar 19 ani și s-a tatuat pe brațe, are piercinguri și chiar promoveaza viața cat mai naturala, aparand de nenumarate ori neepilata la axila, pe picioare sau pe maini. Ba mai mult, este atat de rebela incat s-a filmat cu marijuana intre dinți și…

- Carmen Bruma n-a facut niciodata nunta și nici nu a fost mireasa oficial. Motivul pentru care nu iși dorește așa ceva a fost explicat chiar de ea. Carmen Bruma formeaza o familie cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea , insa cei doi nu au ajuns la altar, iar ea nu a imbracat niciodata rochia de…

- Cameron Diaz a anunțat ca renunța definitiv la actorie. Vedeta de 45 de ani dorește sa se bucure de viața și sa petreaca mai mult timp cu soțul ei. Cameron Diaz nu a facut un anunt oficial despre aceasta decizie, insa actrita Selma Blair, prietena buna a cuplului, a declarat ca a decis sa se... Read…

- Charlize Theron a fost invitata in emisiunea lui ”Jimmy Kimmel Live” ca sa povesteasca despre noul rol in care o intruchipeaza pe directoarea unei companii care produce pastile medicale cu marijuana. Theron i-a dezvaluit moderatorului ca rolul din producția ”Gringo” i se potrivește manușa, pentru ca…

- Jimmy Kimmel, una dintre vedetele de televiziune care au comentat posibila intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, a remarcat faptul ca, impreuna, ei vor etala cele mai proaste doua coafuri din lume si ca se vor imprieteni.Invitatia la discutie…

- In Romania, cateva zeci de femei au participat de 8 Martie, de Ziua Internationala a Femeilor, la un protest in fața Ministerului Afacerilor Interne,institutie condusa de primul ministru femeie din istoria M.A.I. – Carmen Dan. Motivul PROTESTULUI – Politia este incapabila sa gestioneze violenta domestica…

- Charlize Theron a vorbit despre experiența ei personala cu marijuana. Celebra actrița a povestit in cadrul unei apariții la Jimmy Kimmel Live! Cum a reacționat atunci cand a fumat drogul, scrie mashable.com. Promovandu-și ultimul sau film, Gringo, Theron a fost intrebata de gazda premiilor Oscar de…

- Ce te face sa dormi mai bine și mai mult? Iși dezvelești picioarele. Pare surprinzator, dar evitam astfel supraincalzirea și avem parte de un somn odihnitor. Este greșit, potrivit specialiștilor, sa dormim infofoliți din cap pana in picioare. Acest obicei greșit nu este soluția pentru un somn liniștit.…

- Surse apropiate realizatorului au marturisit ca in scurt timp prezentatorul de stiri urmeaza sa paraseasca pentru o vreme scena televiziunii pentru a se inrola in Politia Romana. Mai multi reprezentanti din structurile de conducere ai MI au vizitat sediul Kanal D pentru a avea o discutie cu conducerea…

- Nicole Scherzinger arata incredibil la cei 39 de ani ai sai. Fosta componenta a trupei The Pussycat Dolls și jurata a concursului de talente X Factor recunoaște ca stilul de viața sanatos și activ reprezinta secretele frumuseții ei. Vedeta adora sa faca Pilates și profita de ori imprejurare sa adopte…

- Actorul Cuzin Toma, alias „Firicel” din „Las Fierbinti”, a fost prins de procurorii DIICOT și s-a ales cu dosar penal, pentru detinere de substante interzise. Dupa o ancheta ampla, DIICOT a decis, recent, sa renunte la acuzatii, motivand ca ”in cauza nu exista interes public in urmarirea in continuare…

- Lisa Marie Presley mai are puțin peste 14.000 de dolari din averea de 100 de milioane de dolari pe care a moștenit-o de la tatal ei, legendarul Elvis Presley. Vedeta in varsta de 50 de an il invinuieste pe fostul ei manager, Barry Siegel, de gestionarea proasta a finantelor sale si l-a dat in judecata...…

- Te-ai intrebat vreodata de ce femeile tind sa aiba mainile mai reci decat ale partenerilor lor, chiar și cand temperaturile de afara nu sunt scazute? Raspunsul i-a surprins chiar și pe cercetatorii de la Universitatea Cambridge, care au realizat un studiu pentru a stabili de ce mainile femeilor și copiilor…

- Rihanna a sarbatorit implinirea a 30 de ani intr-un stil original. Vedeta a postat pe contul ei de Instagram o fotografie, in care apare purtand ruj roșu (din propria ei marca de makeup – Fenty Beauty), ochelari de soare cu rame roz, cateva bijuterii și un tricou cu numele ei. “I Hate Rihanna” (O urasc...…

- Anastasia Cecati a fost omorata de soțul sau intr-un mod oribil, acesta i-a taiat gatul cu un cuțit și apoi s-a sinucis. Tanara tocmai devenise mamica și a lasat in urma un bebeluș de doar 3 saptamani. Dupa ce a fost gasit cadavrul barbatului, in varsta de 34 de ani, s-a descoperit apartamentul…

- Vedeta a marturisit ca se relaxeaza in timp ce sta in bucatarie. Marina Almașan gandește cu ce proiecte noi ar mai putea veni , asta chiar in timp ce face de mancare. Marina Almașan nu este doar una dintre cele mai longevive și cunoscute prezentatoare TV. Ci și o gospodina desavarșita. Aceasta petrece…

- Oana Roman și Marius Elisei au ajuns, din nou, la spital. Motivul este, pare-se, legat de problemele pe care le tot are micuța lor fiica, Isabela, familia lor ajungand, la ceas de seara, la o clinica privata, mai agitați ca oricand.

- Motivul pentru care Oana Roman vrea sa aiba bani mai mulți. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le impartașește fanilor micul ei secret. Oana iși dorește sa faca oamenii fericiți și asta pentru ca asta o mulțumește și pe ea. Fanii au reacționat imediat pe contul de socializare…

- Motivul pentru care Denisa Nechifor vrea sa paraseasca Romania. Vedeta a marturisit ca se gandește serios la viitorul fetiței sale, dar și al ei. Denisa Nechifor este dispusa sa o ia de la capat departe de Romania. Iși dorește o familie și un viitor mai bun pentru fetița ei și a lui Adi Cristea. „Este…

- Vești nu tocmai bune pentru Lavinia Șandru! Motivul?- Aceasta nu mai are, din acest an, emisiune la postul de știri Realitatea TV. Dupa ce a fost pe post pana la sfarșitul anului trecut, la jumatatea lui decembrie, Lavinia Șandru nu a mai revenit pe canalul deținut de Cozmin Gușa.

- Cunoscuta Halsey merita o medalie pentru curaj pentru vestimentația purtata pe covorul roșu la Gala amfAR de la New York. Cantareața și-a aratat lenjeria intima in deschiderea evenimentului. Vezi galeria foto + 6 + 6 Tanara cantareața Halsey, in varsta de 23 de ani, a purtat o rochie neagra, taiata…

- Rocsana Marcu nu da inapoi in procesul cu trustul Intact. Reprezentanta legala a Rocsanei Marcu, avocata Ramona Aldea, a dezvaluit in ce stadiu se afla procesul, dar si faptul ca daunele cerute de vedeta se vor majora. Initial, vedeta a solicitat daune in valoare de 10.000 de euro, care reprezentau…

- Andreea Marin și-a schimbat radical prioritațile de cand a devenit mama. Vedeta este un parinte dedicat, care a ales sa treaca televiziunea pe plan secund și sa devina freelancer pentru a reuși sa petreaca timp suficient cu Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Banica jr. Fosta gazda a emisiunii “Surprize-Surprize”…

- O vaca din rasa limousine a reusit sa evadeze in timp ce era transportata spre abator si s-a refugiat intr-o padure din Olanda unde traieste de peste o luna, declansand un elan de solidaritate din partea internautilor olandezi, care au luat hotararea de a o salva, informeaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Vedeta de televiziune Carmen Bruma a facut declarații despre partenerul ei de viața, Mircea Badea, și a explicat cum se ințeleg și de ce nu se casatoresc. Carmen Bruma formeaza un cuplu de foarte mulți ani cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea , impreuna cu care are un baiețel. Inainte de a incepe…

- Lidia Fecioru a explicat de ce nu e bine sa se spele rufe in ziua de vineri. O tradiției populara spune ca nu e bine ca gospodinele sa spele rufele vinerea. Bio-energo-terapeutul Lidia Fecioru a explicat care este motivul și a povestit din experiențele traite in familia sa. „Orice zi are vibrația ei…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut anuntul neasteptat! Vedeta s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie.

- Prezentatoarea TV, Anca Lungu, și-a anuntat șefii de la Antena 1 ca renunța la jobul in televiziune. Vedeta are o noua relație, dupa ce a divortat de Stefan Lungu, scrie cancan.ro. Noul barbat din viața vedetei ar fi un milionar grec, care iși doreste ca Anca sa ii fie mereu alaturi, de aceea vor sa…

- Prințul George nu a fost surprins niciodata in public ținandu-și mama de mana. In fiecare fotografie oficiala, precum și la fiecare eveniment la care ducii de Cambridge au participat, el a fost in grija tatalui sau. Se pare insa ca este un motiv pentru care prințul George nu iși ține niciodata mama…

Motivul pentru care printul George al Marii Britanii nu o tine niciodata de mana pe mama lui, ducesa de Cambridge, in fotografiile oficiale ale familiei princiare, ci apare intotdeauna tinandu-l de mana pe tatal lui, printul William, a fost explicat recent de o specialista in stiinte parentale, informeaza…

- Anda Adam a intrat in aceeași familie cu fostul ei iubit, Victor Slav, și actuala partenera de viața a acesteia, Bianca Dragușanu. Cantareața Anda Adam, fostul ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav și partenera lui de viața, Bianca Dragușanu, se vor intalni mult mai des decat probabil se…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie. In urma cu multi ani, vedeta a mai trecut printr-o experienta de acest gen, cu Lucian…

- Valentina Pelinel sarbatorește al doilea Craciun alaturi de fiul ei, dar fara tatal micuțului Milan. Vedeta a publicat o imagine tradiționala de Craciun, cu puștiul langa bradul impodobit, iar prietenii virtuali i-au adus aminte ca iubitul ei, Cristian, Borcea, e dupa gratii. "I-ai dus sarmale…

- Gabriela Cristea si-a vazut visul cu ochii. Prezentatoarea tv a nascut o fetita perfect sanatoasa. Vedeta tv a povestit, in cadrul unei emisiuni tv, cat de mult i-a schimbat viata venirea pe lume a fetitei.

- Madalina Ghenea nu a mai postat in ultimul timp poze cu Matei Stratan, iubitul sau, asta dupa ce au trecut prin perioade dificile, certandu-se chiar in mijlocul strazii. Vedeta lipseste din ce in ce mai mult din mediul virtual, dar are un motiv serios.