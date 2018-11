Stiri pe aceeasi tema

- Printul Charles de Wales va implini, saptamana viitoare, 70 de ani si, la moartea mamei sale, regina Elizabeth a II-a, va fi mostenitorul care a asteptat cel mai mult dintre toti predecesorii sai din ultimii o mie de ani sa urce pe tronul Marii Britanii, potrivit Reuters.

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney considera ca un compromis privind asa-numita 'plasa de siguranta' (backstop) pentru mentinerea deschisa a frontierei irlandeze dupa Brexit este posibil, dar trebuie sa fie solid din punct de vedere juridic, transmite Reuters. ''Marea Britanie doreste sa aiba…

- Regina Elizabeth a Marii Britanii a inceput sa faca aranjamentele necesare pentru ca printul Charles sa devina print regent peste trei ani, cand aceasta va implini varsta de 95 de ani, a declarat Robert Jobson, expert in chestiuni regale, relateaza publicatia Daily Mail.

- Presa britanica a anunțata ca, potrivit unor surse din anturajul regal, Regina Elisabeta a II-a a se pregatește sa se retraga din cauza starii de sanatate care afecteaza capacitatea de a luat decizii. Din momentul anunțului oficial, prințul Charles va prelua toate toate tribuțiile constituționale…

- Majoritatea cetatenilor Marii Britanii ar vota in favoarea ramanerii in Uniunea Europeana in cazul organizarii unui nou referendum, arata rezultatele mai multor sondaje, relateaza agentia Reuters.Potrivit sondajelor, 52% dintre cetatenii britanici ar vota pentru ramanerea in Uniunea Europeana,…

- New York-ul a depasit Londra ca cel mai atractiv centru financiar din lume, in urma deciziei Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana, care determina transferul locurilor de munca din City in alte orase europene, pentru a pastra accesul pe piata unica, potrivit unui sondaj citat de CNBC. Marea…