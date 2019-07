Stiri pe aceeasi tema

- Președintele in funcție al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marți ca exista "un mare semn de intrebare" daca Parlamentul European va aproba nominalizarile la conducerea instituțiilor europene, informeaza site-ul de știri Politico, potrivit mediafax.Tusk a salutat nominalizarea…

- Maratonul complicatelor negocieri pentru ocuparea posturilor-cheie in conducerea UE a luat sfarșit marți seara, dupa o noua runda de interminabile «targuieli» Doua femei avand o reputație mai mult decat excelenta in lumea politica și economica nu doar a Europei, ci la nivel internațional, preiau fraiele…

- Liderii Uniunii Europene, reuniti in summit la Bruxelles, sunt aproape de a ajunge la un acord privind desemnarea olandezului Frans Timmermans pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, si a bulgaroacei Kristalina Gheorghieva la presedintia Consiliului European, transmite luni Reuters, citand…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla pe o lista restransa de lideri favoriti sa ii succeada lui Donald Tusk si sa devina urmatorul presedinte al Consiliului European, institutia care reuneste sefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeana. Numele sefului statului, afiliat familiei politice a popularilor…

- Alaturi de Klaus Iohannis, Financial Times ii mentioneaza ca potentiali candidati la aceasta functie pe premierii Belgiei, Luxemburgului si Portugaliei. Ei ar putea fi posibili succesori ai lui Donald Tusk la sefia Consiliului European. Negocierile sunt in toi, mai ales ca saptamana viitoare are loc…

- Uniunea Europeana l-a felicitat oficial pe Volodimir Zelenski, noul presedinte al Ucrainei, insa a precizat ca se asteapta ca acesta sa sustina reformele pentru consolidarea statului de drept si lupta impotriva coruptiei, scrie Reuters. Intr-o scrisoare comuna, Donald Tusk, presedintele Consiliului…

- Sefi de stat si de guvern din UE, liderii partidelor de opozitie membre in Partidul Popular European (PPE) si presedintii Consiliului European, Comisiei Europene si Parlamentului European - Donald Tusk, Jean-Claude Juncker si Antonio Tajani - au fost invitati sa participe la viitorul summit PPE, care…

- Victor Negrescu, consilier onorific al premierului, i-a cerut vineri președintelui Klaus Iohannis sa se consulte cu Parlamentul și Guvernul privind mandatul pentru urmatoarea reuniune a Consiliului European, in contextul propunerii lui Donald Tusk de amanare cu un an a ieșirii Marii Britanii din…