Artistul va fi inmormantat sambata, in ''stricta intimitate', la Montfort-l'Amaury, in apropiere de Paris, au informat joi surse din cadrul primariei, potrivit AFP. Pashinyan se va afla vineri alaturi de Emmanuel Macron, care va tine un discurs in memoria cantaretului, in Curtea de onoare a Palatului Invalizilor. Omagiul national va debuta la ora locala 10:00 (08:00 GMT) cu trecerea in revista a garzii de catre seful statului, care va fi acompaniat de sotia sa, Brigitte. La ceremonie, au mai fost invitati fosti presedinti ai Frantei si reprezentanti ai celor mai importante institutii ale statului.…