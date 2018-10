Stiri pe aceeasi tema

- Channing Tatum ar avea o relație cu cantareața britanica Jessie J, scrie presa de peste ocean. Dar jurnaliștii americani susțin ca unul dintre motivele pentru care starul din Magic Mike și-a ales noua iubita este asemanarea izbitoare cu fosta soția, Janna Dewan. Tatum și Dewan, parinții unei fetițe…

- Channing si Jessie J La sase luni de cand a anuntat ca divorteaza de Jenna Dewan , Channing Tatum a gasit deja o inlocuitoare. Actorul din Magic Mike, in varsta de 38 de ani, se intalneste de mai bine de trei luni cu sotia fostei sotii. Aceasta este nimeni alta decat cantareata britanica Jessie J (30…

- Matthew Perry a fost unul dintre cei mai iubiți actori de televiziune. Timp de trei ani, el a jucat rolul lui Chandler Bing, in serialul „Friends”, rol care i-a adus o nominalizare la premiile Emmy. Dar, in timp ce devenea faimos, viața sa privata se destrama. De la dependențe pentru medicamente prescrise…

- In ultima perioada, Andreea Raicu a facut pe blogul personal, dezvaluiri uimitoare din viața personala. Printre acestea vedeta a dat detalii despre foștii iubiți. Fosta prezentatoare a marturisit, ca a stat si in relatii toxice, pentru a nu simti singuratatea. „Intotdeauna am fugit de despartiri.…

- Trei americani, doua femei și un barbat, care formeaza o relație poliamoroasa, au povestit cum arata viața lor de zi cu zi și ce planuri de viitor au. Charlotte Gary, 25 de ani, are o relație reușita cu Gabriel Baxter, 29 de ani, din anul 2013. Dar dupa trei ani de parteneriat, cuplul din Florida a…

- Anca Serea-Sina și Adi Sina au o familie superba, in care fericirea este la ea acasa. Cuplul face tot ce le sta in putința ca cei cinci copii ai lor sa creasca sanatos și liber. Iata ce ne-a destainuit vedeta despre viața implinita de familie. Sunteți o familie frumoasa, cu mulți copii, iar viața de…