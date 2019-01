De foarte multa vreme produsele de makeup nu mai sunt adresate exclusiv femeilor. Dimpotriva, Youtube-ul este plin de tutoriale susținute de catre sexul masculin, in care machiajul este ridicat la nivel de arta. Uniformizarea genurilor a fost luata foarte in serios și de catre casa Chanel care a creat first ever linie de produse de makeup destinate in exclusivitate barbaților. Și nu pentru ca aceștia nu ar putea folosi, ca și pana acum, produsele deja existente pe piața. ci pentru ca s-a dorit crearea unor produse care sa raspunda mai bine nevoilor lor dar și specificului tenului pe care barbații…