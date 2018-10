​Champions League: Real Madrid, nfrngere n Rusia; Bayern Munchen, egal pe teren propriu cu Ajax (Rezultatele serii)

Stiri pe aceeasi tema

- ​Formația FC Barcelona a remizat, duminica seara, pe teren propriu, impotriva celor de la Girona, scor 2-2. Catalanii au evoluat in zece oameni o ora de joc, dupa ce fundașul Clement Lenglet a primit cartonaș roșu in minutul 35.

- Azi se disputa alte 8 partide in prima etapa a grupelor UEFA Champions League. Doua meciuri incep la 19:55, iar restul de 6 sunt de la 22:00. Manchester United, Bayern Munchen, Manchester City, Real Madrid și Juventus joaca azi partide foarte importante. Meciurile vor putea fi urmarite in direct la…

- Marți au avut loc primele partide din noul sezon de Champions League. Liverpool s-a impus, scor 3-2, impotriva lui PSG, cu un gol marcat de Firmino in minutul 90+2. Barcelona a avut și ea un meci bun și a caștigat cu 4-0 in fața lui PSV Eindhoven, Messi reușind sa marcheze de trei ori.

- Miercuri vor avea loc ultimele trei meciuri din prima manșa a play-off-ului Champions League. Cel mai interesant meci al zilei este, cel puțin la prima vedere, cel dintre Ajax și Dinamo Kiev, vicecampioanele din Olanda, respectiv Ucraina. Duelul de pe "Johan Cruijff Arena" din Amsterdam va incepe la…

- Razvan Marin a fost integralist pentru Standard Liege in turul 3 preliminar al Champions League. In mansa tur, belgienii au remizat 2-2 pe teren propriu, in compania lui Ajax Amsterdam. Alexandru Baluta a evoluat 10 minute pentru Slavia Praga in partida cu Dynamo Kyev, 1-1.

- Trei suporteri au intrat pe teren! Gafa memorabila a comentatorului: ”Organizatorii se laudau ca pana acum n-a intrat niciun jucator pe teren!”. ACTUALIZARE: „Pussy Riot”, o formație feminista de punk rock din Moscova, care organizeaza spectacole provocatoare despre viața politica din Rusia in locuri…

- Termene limita pentru noile obiective de cheltuieli Oricât de mult a dorit Trump ca aliații sai din NATO sa cheltuiasca 2% din PIB pentru aparare "chiar acum", ei au convenit doar sa înceapa acest lucru pâna în 2024, deși au venit și ei cu termeni care sa le permita…

- CM 2018. "Doar idiotii pot sustine Croatia. Novak, nu-ti este rusine?", a scris, pe Twitter, Vladimir Djukanovic, ales al Partidului sarb al progresului (SNS) al presedintelui Aleksandar Vucic. "Eu sustin Croatia si mi-ar placea sa vad cum ridica trofeul", a surprins la Wimbledon tenismanul…