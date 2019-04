Champions League: Programul semifinalelor - Barcelona vs Liverpool se va juca pe 1 mai

Champions League: Programul semifinalelor - Barcelona vs Liverpool…

Faza sferturilor actualei ediții a Champions League și-a consumat miercuri ultimele doua episoade. Urmeaza duelurile din careul de ași pentru un loc în marea finala de pe Wanda Metropolitano. Tottenham și Ajax, surprizele din sferturi, vor deschide prima manșa a semifinalelor, pe 30 aprilie. Barcelona vs Liverpool, capul se afiș al penultimul act, se va disputa pe 1 mai.

Programul semifinalelor:

Meciurile tur:

Tottenham vs Ajax (30 aprilie)

Barcelona vs Liverpool (1 mai)



Meciurile retur:

Liverpool v Barcelona (7 mai)

Ajax v Tottenham (8 mai)



