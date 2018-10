Stiri pe aceeasi tema

- Azi se disputa alte 8 partide in prima etapa a grupelor UEFA Champions League. Doua meciuri incep la 19:55, iar restul de 6 sunt de la 22:00. Manchester United, Bayern Munchen, Manchester City, Real Madrid și Juventus joaca azi partide foarte importante. Meciurile vor putea fi urmarite in direct la…

- Miercuri vor avea loc partidele ramase din prima etapa a grupelor Champions League. Real Madrid incepe noul sezon cu o partida impotriva celor de la AS Roma, in timp ce Cristiano Ronaldo debuteaza in Champions League pentru Juventus pe terenul celor de la Valencia.

- Marți au avut loc primele partide din noul sezon de Champions League. Liverpool s-a impus, scor 3-2, impotriva lui PSG, cu un gol marcat de Firmino in minutul 90+2. Barcelona a avut și ea un meci bun și a caștigat cu 4-0 in fața lui PSV Eindhoven, Messi reușind sa marcheze de trei ori.

- LIVERPOOL - PSG LIVE VIDEO ONLINE STREAMING CHAMPIONS LEAGUE. Pe „Anfield Road“, Liverpool o intalneste pe PSG, in primul mare derby din grupele Ligii Campionilor. Se infrunta doua triplete de vis si doi tehnicieni germani.

- Ediția 2018-2019 a Champions League incepe marți, iar batalia pentru cel mai important trofeu european pare a fi mult mai echilibrata decat in ultimii ani. Prima seara de Champions League ne aduce, printre altele, meciul dintre Liverpool și PSG, echipe cu starturi perfecte in campionat (cate cinci victorii…

- Tottenham Hotspur va disputa pe stadionul Wembley toate meciurile de acasa din cadrul fazei grupelor Ligii Campionilor, asteptand in continuare finalizarea lucrarilor de pe arena White Hart Lane, cu o capacitate de 62.000 locuri. Initial, oficialii celor de la Spurs sperau sa inaugureze…

- Miercuri vor avea loc ultimele trei meciuri din prima manșa a play-off-ului Champions League. Cel mai interesant meci al zilei este, cel puțin la prima vedere, cel dintre Ajax și Dinamo Kiev, vicecampioanele din Olanda, respectiv Ucraina. Duelul de pe "Johan Cruijff Arena" din Amsterdam va incepe la…

- In afara meciului celor de la CFR cu Malmo, azi se mai disputa alte 9 partide din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Ieri au avut loc alte 3 dispute. Ajax, Ludogoreț, PAOK și FC Basel evolueaza azi in cateva meciuri foarte așteptate și destul de dificile. Toate meciurile serii pot fi urmarite…