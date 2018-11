Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri vor avea loc ultimele partide din etapa a patra a grupelor Champions League. Juventus și Cristiano Ronaldo iși vor masura din nou forțele cu Manchester United, dupa victoria de pe Old Trafford, in timp ce Real Madrid, cu Santiago Solari pe banca, va merge in Cehia pentru a se confrunta cu Viktoria…

- Marți au loc primele partide din etapa a patra a grupelor Champions League. Atletico Madrid va primi vizita celor de la Borussia Dortmund, dupa ce in tur nemții i-au provocat cea mai dura infrangere lui Diego Simeone pe banca madrilenilor (4-0). In alte partide ale serii, PSG va incerca sa urce pe unul…

- Miercuri vor avea loc partidele ramase din etapa a treia a grupelor Champions League. Barcelona va primi vizita Interului, dupa ce ambele echipe au caștigat primele doua partide din grupa. Intr-o alta partida, exuberanța Borussiei Dortmund va da piept cu pragmatismul madrilenilor de la Atletico in derbiul…

- Marți vor avea loc primele partide din etapa a treia a grupelor Champions League. Cristiano Ronaldo se va deplasa cu Juventus in Anglia, pentru a juca impotriva fostei sale echipe Manchester United. In alta partida a serii, Real Madrid va incerca sa depașeasca perioada grea prin care trece și sa se…

- Miercuri vor avea loc partidele ramase din etapa a doua a grupelor Champions League. Napoli va primi vizita celor de la Liverpool, in timp ce Barcelona se deplaseaza la Londra pentru a juca impotriva lui Tottenham.

- Marți vor avea loc primele partide din etapa a doua a grupelor Champions League. Real Madrid va merge in Rusia pentru a se infrunta cu CSKA Moscova, in timp ce Manchester United incearca sa treaca de Valencia pe teren propriu și sa se mențina pe primul loc al grupei din care mai face parte și Juventus.

- Azi se disputa alte 8 partide in prima etapa a grupelor UEFA Champions League. Doua meciuri incep la 19:55, iar restul de 6 sunt de la 22:00. Manchester United, Bayern Munchen, Manchester City, Real Madrid și Juventus joaca azi partide foarte importante. Meciurile vor putea fi urmarite in direct la…

- Miercuri vor avea loc partidele ramase din prima etapa a grupelor Champions League. Real Madrid incepe noul sezon cu o partida impotriva celor de la AS Roma, in timp ce Cristiano Ronaldo debuteaza in Champions League pentru Juventus pe terenul celor de la Valencia.