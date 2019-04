Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a surclasat-o pe Schalke 04 cu 7-0 pe teren propriu si s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Pentru City, care castigase si meciul tur, cu 3-2, au punctat Sergiuo Aguero (35 - penalty, 38), Leroy Sane (42), Raheem Sterling (56), Bernardo Silva…

- Cristiano Ronaldo a eliminat-o de unul singur pe Atletico Madrid, iar Juventus s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Ronaldo a marcat toate cele 3 goluri ale meciului, dupa ce in tur, la Madrid, spaniolii caștigasera cu 2-0.Vezi golurile AICI Manchester City s-a…

- ​​Marți se vor stabili alte doua echipe care merg în sferturile Champions League. Cel mai așteptat duel al serii se va da între Juventus și Atletico Madrid, pe Allianz Stadium. În manșa tur, "Batrâna Doamna" a rezistat timp de 77 de minute, însa echipa lui Diego…

- ​Atletico Madrid a luat o opțiune serioasa pentru calificarea în sferturile Champions League, dupa ce a câștigat cu 2-0 în fața celor de la Juventus, pe teren propriu. Golurile victoriei au fost înscrise de fundași. În cealalta partida a serii, Manchester City a deschis…

- Optimile din Liga Campionilor 2019 la fotbal: azi, de la 22.00, manșa tur a partidelor Atletico Madrid - Juventus și Schalke - Manchester City. Atletico Madrid - Juventus (ora 22:00) Atletico: Oblak - Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis - Niguez, Partey, Rodri, Lemar - Morata, Griezmann Diego Costa,…

- Manchester City și Arsenal se infrunta in derby-ul etapei cu numarul 25 din Premier League. Partida e programata la 18:30, in direct pe TV Telekom Sport 2 și liveSCORE cu video și foto pe GSP.ro. live de la 18:30 » Man. City - Arsenal Echipele de start Manchester City: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte…

- Manchester City a invins-o și in manșa retur din EFL Cup pe Burton, scor 1-0. In tur, echipa lui Pep Guardiola s-a impus cu un scort de fotbal pe calculator, 9-0. Azi, antrenorul a odihnit o buna parte dintre titulari. In echipa de start s-au gasit doar Danilor, De Bruyne, Mahrez și Aguero, acesta din…

- Golurile lui Danilo, Sterling și Sane au adus victoria lui Manchester City contra lui Huddersfield. Trupa lui Pep Guardiola se menține la 4 puncte in spatele liderului Premier League, Liverpool (60 de puncte). Reușitele jucatorilor enumerați au venit in minutele 8, 54 și 56. City are 62 de goluri marcate,…