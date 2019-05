Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Ajax Amsterdam a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Tottenham Hotspur, in prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor, transmite news.ro.Unicul gol al meciului a fost marcat de Donny van de Beek, in minutul 15. Jan Vertonghen s-a accidentat in minutul…

- Doua dintre revelațiile actualului sezon de Liga Campionilor, Tottenham Hotspur și Ajax Amsterdam, vor juca astazi prima semifinala a competiției. “Lancierii” merg pe noul stadion al lui Tottenham, iar meciul se va disputa de la ora 22.00. Echipele probabile: Tottenham: Lloris – Trippier, Alderweireld,…

- Etihad Stadium a fost gazda unui meci absolut nebun între Manchester City și Tottenham. Dupa doar 11 minute de la fluierul de start, se marcasera deja patru goluri, câte doua de fiecare parte. Spectacolul a continuat, "cetațenii" au intrat în avantaj la pauza, iar în…

- ​Marți au loc primele partide din returul optimilor Champions League. Borussia Dortmund va încerca, pe Westfalenstadion, sa întoarca scorul din tur (3-0 pentru Tottenham, pe Wembley) și sa se califice în sferturile Champions League, în timp ce Real Madrid va avea o misiune mai…

- Tottenham, locul 3, și Arsenal, locul 4, se dueleaza de la 14:30 in cel mai tare meci la zilei din Premier League. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe EuroSport 1. liveTEXT de la 14:30 Tottenham - Arsenal Click aici pentru liveTEXT Echipe de start: Tottenham: Lloris - Sanchez, Alderweireld,…

- ”Vulpoii” din Madrid s-au jucat cu „puștii” de la Ajax R eal Madrid s-a impus pe final, la Amsterdam, in timp ce Tottenham a trecut acasa de Borussia Dortmund. Duelul de pe ArenA Johan Kruyff a fost unul de mare spectacol, tanara echipa olandeza impresionand prin vivacitate și prin ardoare, dar nereușind…

- TOTTENHAM-DORTMUND LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Elevii lui Lucien Favre au cel mai bun record defensiv in acest sezon, cu doar doua goluri primite in cele sase meciuri din grupe. Totodata, Dortmund are un record pozitiv cand vine vorba de meciurile impotriva echipelor din Anglia, cu 11 victorii in…

- Ajax - Real și Tottenham - Dortmund sunt meciurile zilei din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Real Madrid, deținatoarea trofeului, este marea favorita a infruntarii de la Amsterdam, in timp ce duelul de pe Wembley se anunța mult mai echilibrat. Ajax - Real (ora 22.00, Digi 1, Telekom…