Champions League: 24 goluri marcate în cele 8 meciuri Slavia Praga i-a ținut piept lui Messi - Barbarossa, care a deschis balul serii Seara de miercuri a fost una spectaculoasa in Champions League, cu rezultate surprinzatoare și cu 24 de goluri marcate. Rezultatele complete ale meciurilor disputate in cea de a treia runda a grupelor: GRUPA E Genk - Liverpool 1-4 Au marcat: Odey '88/ Oxlade-Chamberlain '2 '57, Mane '77, Salah '87 Salzburg - Napoli 2-3 Au marcat: Haaland '40 '72/ Mertens '17 '64, Insigne '73 Clasament: 1. Napoli 7p 2. Liverpool 6p 3. Salzburg 3p 4. Genk 1p GRUPA F Inter - Borussia Dortmund 2-0 A marcat: Martinez '22, Candreva '88… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

