Chaka Khan, regina funk-ului, celebreaza 40 de ani de cariera prin lansarea unui album

Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes-Benz celebreaza 40 de ani de la lansarea Clasei G, timp in care modelul a evoluat constant ca autovehicul emblematic de off-road. Valorile si principiile pe baza caruia a fost proiectat au ramas insa aceleasi din 1979, cand a fost prezentat...

- Randi a explicat care este relația dintre el și compozitorul Marius Moga. Randi și Marius Moga au facut parte din proiectul Morandi, cu ani in urma. Despre inceputurile lor și-a amintit Randi in cadrul emisiunii Click! tv. "Imi amintesc de primul concert care a fost la Brașov, aproape cu 15 ani in urma,…

- Chaka Khan a revenit dupa o pauza indelungata si lanseaza single-ul “Like Sugar”, inclus pe albumul “Hello Happiness”. Imediat dupa ce a aparut, piesa “Like Sugar” a acaparat atentia criticilor de muzica si fanii au lansat inclusiv #LikeSugarChallenge si nenumarate variante de remix. De asemenea, clipul…

- Grupul de rock irlandez a lansat marti melodia "All over now". Piesa va fi urmata de un album care va aduce un omagiu solistei Dolores O'Riordan. Ea a murit in urma cu exact un an, in timp ce lucra la acest material discografic. Albumul "In the end" va fi lansat la inceputul lunii aprilie și va include…

- Politistii din cadrul Politiei Oras Pogoanele au fost sesizati de catre o bucuresteanca de 51 de ani cu privire la faptul ca i-a fost sparta locuinta pe care o detine pe raza localitatii Caldarasti. Imediat dupa primirea sesizarii au fost demarate activitatile specifice, politistii fiind insotiti la…

- Partidul Neamul Romanesc anunța ca are o filiala și in Gorj. Lansarea va avea loc pe 13 decembrie, la ora 15, la Hotel Story din Targu Jiu. Președintele filialei este conf. univ. dr. ing. Ion Neamțu. La nivel național președinte es...

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de urgenta care modifica si imbunatateste cadrul de functionare al programului Start-Up Nation, lansat anul trecut. Programul stimuleaza afacerile antreprenorilor debutanti, oferindu-le un sprijin financiar care poate urca pana la 200.000 de lei, incluzand un avans de...