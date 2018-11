Chadash Cort lanseaza “I’m Only Human”

Stiri pe aceeasi tema

- Multe locuri de munca din Germania, fie ca este vorba de sectorul constructiilor sau de servicii, nu ar mai putea fi ocupate fara lucratorii veniti din Europa de Est, mai ales din Polonia si Romania, releva datele oficiale ale guvernului de la Berlin, preluate de Deutsche Welle. În prezent, fiecare…

- Antalya, Zakynthos si Creta au fost cele mai cautate destinatii externe din aceasta vara, in vreme ce topul tarilor alese de romani pentru vacanta estivala este condus de Grecia, urmata de Turcia si de marea surpriza a sezonului, Egipt, potrivit...

- Situatia privind migratia in Grecia poate fi descrisa "oricum, mai putin drept una satisfacatoare", a declarat joi, inainte de a intreprinde o vizita la Atena, ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, in timp ce mii de exilati din Turcia continua sa soseasca, izolati apoi in conditii sordide,…

- Circa 18.000 de migranti ilegali au sosit in Europa pe cale terestra in acest an, de sapte ori mai multi decat in aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat vineri ONU, adaugand ca ruta cel mai des folosita de migranti este cea din Turcia catre Grecia, relateaza AFP, conform Agerpres. Potrivit statisticilor…

- In prima jumatate a anului, moldovenii au preferat sa calatoreasca in Turcia, Bulgaria, Romania, Egipt, Grecia si Ucraina. Republica Moldova a fost vizitata de turisti straini din Romania, Austria, Rusia, Ucraina, Germania, Polonia. Turismul emitator si cel receptor au crescut cu peste 20% in prima…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune o noua destinatie de vacanta, cu avion direct din Cluj: Cipru – Insula Afroditei. Cipru este o mica tara insulara in Marea Mediterana , situata intre trei continente, avand Turcia la nord, Siria , Liban si Israel la est si sud-est, Egipt ul in sud…

- 55% dintre romani și-au exprimat dorința de a lucra in strainatate, conform celui mai recent studiu realizat la nivel internațional de catre Bestjobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania, și The Boston Consulting Group, cel mai mare consultant de business din lume.…