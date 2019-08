CGMB a aprobat un proiect privind exproprieri pentru reabilitarea sistemului rutier în zone adiacente şoselei Giurgiului "Se aproba declansarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica 'Reabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente soselei Giurgiului' (...) Se aproba ca justa despagubire pentru suprafetele de teren si constructiile expropriate, parte din imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica (...), suma in valoare totala de 3.236.943,03 lei reprezentand suma globala estimata a despagubirilor compusa din valorile individuale aferente despagubirilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

