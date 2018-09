Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat miercuri proiectul de hotarare privind investitia de aproape 559 de milioane de lei pentru lucrarile la infrastructura din Prelungirea Ghencea, informeaza...

- Investitia este realizata de Consiliul Judetean Galati, cu finantare din bugetul propriu al institutiei. Constructorul Midanne Invest Grup SRL promite ca noul si futuristul muzeu de arta vizuala din Galati va fi gata in 18 luni, respectiv in mai-iunie 2020.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti va dezbate, miercuri, un proiect care prevede finantarea unuia dintre cele mai importante planuri de infrastructura – „Supralargire Prelungirea Ghencea”. Primaria Capitalei vrea sa aloce 558 de milioane de lei pentru acest proiect.

- Este muzeu din 1963 Muzeul Pompierilor Foisorul de Foc va fi reparat si modernizat cu fonduri europene, in cadrul unui proiect derulat de MAI, investitia fiind de 4,5 milioane de euro, din care 80% reprezinta asistenta financiara nerambursabila si restul co-finantare de la bugetul de stat. Lucrarile…

- Primaria Capitalei va cumpara Parcul Verdi, care se afla in prezent in proprietatea familiei lui Dragos Savulescu, fost actionar la Dinamo. Potrivit proiectului de hotarare, proprietarii vor primi aproximativ 50 de milioane de euro pentru loturile care formeaza in prezent Parcul Verdi. Consiliul General…

- "Vreau sa va ofer doar cateva cifre, pentru ca ele sunt relevante, si pe urma dvs trageti concluziile. In perioada 2011 - 2016, Primaria Generala, prin Consiliul General de la acel moment, a alocat peste 6 milioane de euro pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic. Asta inseamna un milion si…

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 31 de voturi "pentru” si 10 voturi "impotriva”. Consilierii generali USR au votat impotriva proiectului. "In perioada 2011-2016, Primaria Capitalei a alocat un pic peste 1 milion de euro pe an pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic. Noi am alocat…

- Primaria Capitalei va repara Podul Straulesti de la iesirea din Bucuresti, la peste trei luni de cand o parte a acestei constructii s-a prabusit. Investitia, aprobata, joi, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, se ridica la peste 3 milioane de lei.