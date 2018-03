CFR vrea să modernizeze Gara de Nord şi Centura Feroviară a Capitalei cu bani de la arabi "Trebuie facut ceva cu Gara de Nord. Din prima zi in care am venit, am cerut sa se faca curatenie, pentru ca este foarte multa mizerie. Eu consider ca s-a schimbat cat de cat. Mai avem probleme cu paza", a spus seful CFR SA in cadrul conferintei de luni a revistei Capital. Legat de modernizarea Garii de Nord, acesta spune ca a transmis un document la Guvern, pentru intalnirea premierului cu oficiali din Qatar. "Ni s-a spus ce obiective credem noi ca am putea sa le facem cu sprijunul Qatar-ului. Am dat proiectul Garii de Nord si al inelului feroviar", a precizat Gavrila. Articolul integral… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Centurii Feroviare a Capitalei si a unor trenuri urbane cu opriri dese care sa lege rapid diverse cartiere din Bucuresti si comunele din zona, bate pasul pe loc, desi in 2016 cand a fost reinviat, punerea in practica parea una usoara. Reprezentantii CFR explica pentru HotNews.ro ca unii pasi…

- "Cat priveste licitatia pentru cele 400 de autobuze, comisia de licitatie si-a incheiat activitatea, a declarat un castigator, ceilalti participanti au depus contestatii. Suntem in aceasta perioada legala de solutionare a contestatiilor. Speram sa se finalizezea cat mai curand aceasta procedura si sa…

- La patru zile distanța de la ultimatumul dat conducerii PSD, primarul Capitalei – Gabriela Firea – a revenit cu precizari și a afirmat ca Liviu Dragnea se incadreaza in termenul oferit pentru ca problemele și nemulțumirile ridicate sa fie luate in seama.

- Formația timișoreana de prima liga nu are o misiune ușoara la inceputul play out-ului. ACS Poli are doua dispute la rand in deplasare in Ilfov. Duminica banațenii dau piept cu FC Voluntari iar tehnicianul Leo Grozavu a vorbit și despre arbitrajele care l-au afectat in jocurile din zona Capitalei. ”Au…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv, potrivit Agerpres.

- Al Wahda, echipa antrenata de Laurentiu Reghecampf, a fost invinsa, marti, in deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa iraniana Zob Ahan, intr-un meci din grupa B a Ligii Campionilor Asiei. In precedentele doua partide din grupa, Al Wahda (Emiratele Arabe Unite) a fost invinsa cu 5-0 de Lokomotiv Taskent…

- Gabriela Firea, edilul din Bucuresti, a anuntat ca isi va da demisia din toate functiile PSD, in situatia in care nu se rezolva problemele grave ale Capitalei. Firea este suparata pe Guvern, deoarece ministrii PSD se lasa condusi de directorii si comisiile din perioada tehnocratilor, scrie Ziare.com.…

- Pentru inceput, aveti un comunicat de presa: Codul administrativ al Romaniei, aflat in dezbatere in Parlamentul Romaniei, va avea amendamente ridicate de alesele locale. Acestea s-au intalnit in acest sfarșit de saptamana la Sambata de Sus, la simpozionul „Politici publice locale, importanța accesarii…

- 'Cred ca nu trebuie sa vorbim despre un conflict, trebuie sa vorbim despre respectarea legii si legea trebuie sa fie aceeasi pentru toata lumea. (...) Eu am ascultat raportul intocmit de domnul ministru Tudorel Toader, am si citit, nu sunt jurist, dar am vazut ca este foarte argumentat. Stiu ca acum…

- Pensionari, asigurati ai sistemului de pensii sau persoane beneficiare de legi speciale, carora le este reglementat dreptul de a beneficia de bilete de tratament balnear, sunt informati de Casa Judeteana de Pensii Buzau anunta ca, in urma publicarii, in Monitorul Oficial al Romaniei nr.128/09.02. 2018,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, se folosește de concentrarea atenției publice pe anunțul ministrului Justiției cu privire la soarta șefei DNA pentru a trece în ședința de Guvern o lege care înasprește dur pedepsele pentru ultraj și tulburarea ordinii

- Instituția bacauana de invațamant va reprezenta Romania la CM Școlar ce va debuta saptamana aceasta, la Doha In 1973, Bacaul reușea o performanța sportiva de rasunet: echipa de fotbal al Liceului Sportiv caștiga prima ediție a Campionatului Mondial Școlar! Organizata sub egida Federației Internaționale…

- Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Baluța, a explicat, in exclusivitate pentru ziarul Puterea, ca vrea sa scoata lambriurile din școli, ca va pune marmura pe jos și ca va schimba mobilierul unde este nevoie. Legat de dotarea claselor cu material didactic, nu a pomenit nimic, dar el susține ca…

- Premierul Viorica Dancila a facut o noua gafa uriașa dupa ce a spus ca europarlamentarii care ”dezinformeaza UE sunt autiști”.„Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, în care informatia sa fie luata de la Guvern…

- Premierul Viorica Dancila i-a numit “autisti”, joi seara, intr-o emisiune la Antena 3, pe cei despre care spune ca “dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”. “(…) Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, in care informatia sa fie luata de la Guvern…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, prilej cu care si-a exprimat nemultumirea privind ultimele scandaluri referitoare la DNA. "Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul…

- Pana acum, anomaliile pe care miniștrii nu le-au prevazut au facut ca statul sa renunțe, in fiecare ședința de Guvern, la o parte din banii pe care estima ca ii va caștiga prin trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Intre timp, noul Cod Fiscal – intrat deja in vigoare – a trecut…

- La aproximativ o luna dupa ce in comuna Giroc un caine a fost legat de o masina, torturat si apoi legat de un stalp si lasat sa sufere, faptasul a fost identificat. Banuitul autor al gestului inuman de pe strada Garii din Giroc este un barbat in varsta de 28 de ani, care este audiat […] Articolul Un…

- Intr-o discutie cu redactorii Capital, fostul jucator de tenis, devenit de ani buni „cel mai bogat roman“, a detaliat intregul proiect explicand si greutatile care stau in calea realizarii acestui vis al sau. „Noi planuim treaba asta de zeci de ani. In ultimii ani am primit si promisiuni de la Guvern,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunța ca iși va intrerupe vizita in Japonia și va reveni in țara, in contextul scandalului din jurul DNA. Acesta a afirmat ca va participa joi la ședința de Guvern, dupa ce luni premierul Viorica Dancila i-a transmis sa se intoarca in Romania cat mai repede. Articolul…

- Controversata firma Gemedica SRL din București, cunoscuta ca fiind compania ”de casa” a lui Sorin Oprescu, fostul primar general al Capitalei, a livrat, in ultimii ani, catre secția ATI a Spitalului Județean din Timișoara echipamente medicale la prețuri supraevaluate și de trei ori fața de prețurile…

- Directorul general al Colterm Emil Șerpe și directorul logistic Adrian Faur au fost la București, alaturi de primarul Nicolae Robu, pentru a discuta cu ministrul Economiei Danuț Andrușca situația financiara a companiei. Societatea locala de termoficare are datorii istorice de 120.000.000 de lei. Primarul…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse.

- Oksana Sianov a implinit 21 de ani si a facut un party de senzatie, cu fetele, la LOFT. Pustoaica seicului din Qatar s-a distrat pana dimineata, iar din “meniu” nu au lipsit sampania si vodca. Tinerele nu au acceptat, insa, niciun barbat la masa lor, iar nota de plata nu a depasit 500 de euro. CANCAN.RO,…

- Așadar, miniștrii care altadata erau insoțiți de SPP, inclusiv la ședințele de guvern, astazi nu mai sunt la Palatul Victoria. Demnitarii aflati in competenta Serviciului de Protectie si Paza (SPP), prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), nu pot face obiectul protectiei…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat marti, dupa sedinta grupurilor reunite, ca Uniunea nu va sustine un prag valoric la abuzul în serviciu, dar ca în privinta legilor justitiei este important ca deciziile CCR sa fie respectate. „Din punctul meu de vedere, în ceea…

- Noul tip de contract national aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1/2018 inlocuieste contractul de tip FIDIC aplicat pana acum la marile lucrari de infrastructura. Pentru a vedea diferentele dintre cele doua tipuri de contracte, ECONOMICA.NET i-a transmis intrebari avocatului si doctorului in drept…

- Un raspuns mai aparte l-a avut ministrul Agriculturii. Urmariți in clipul de mai sus declarațiile miniștrilor. Reporter: Un guvern integru doriți? Petre Daea: Hrana, hrana pentru populație... bunastare pentru toți! Liviu Dragnea a declarat inaintea sedintei ca nu crede ca in Guvern se va regasi vreo…

- Cabinetul Viorica Dancila intra in scurt timp in dezbaterea CEx-ului PSD, unde reprezentantii partidului vor hotari, prin vot, care sunt numele ce vor face parte din noul Guvern. Inainte de sedinta cruciala, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a tinut sa-i transmita premierului Viorica Dancila un…

- Ministrul Educatiei a anuntat ca a fost stabilit bugetul pentru salariile cadrelor didactice si personalului din sistemul preuniversitar, astfel, pana la sfarsitul anului 2018, MEN va aloca peste 14,7 miliarde de lei. Din acestia, aproximativ 14 miliarde ajung prin intermediul consiliilor locale,…

- Nu mai face televiziune, cel putin deocamadata, dar este mult mai ocupata acum cu proiectele sale muzicale. In fiecare saptamana, Rocsana Marcu&Lorena, colega ei de scena, sunt mai mereu pe drumuri, pentru ca nu duc lipsa de cantari si sunt cerute la evenimente in toate orasele mari. Astfel, pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca a solicitat ca in urmatoarea sedinta de Guvern, pe 31 ianuarie, sa se adopte ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie pentru declaratia 600 „pentru a le da posibilitatea sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600″. BREAKING:…

- „O cunosc pe Viorica Dancila de aproape sapte ani, de cand am intrat in PSD. Este o persoana extrem de echilibrata, solidara, sincera. E foarte important pentru politicieni sa fie sinceri, pentru ca am vazut multi, ca domnul Cristian Busoi, care plang ca nu avem investitii in sanatate si apoi isi…

- „Nu ma asteptam ca domnul Busoi sa dea ordin consilierilor sa nu voteze, ca altfel ii da afara din partid. Fac apel la liderul PNL Ludovic Orban sa ia masuri cu privire la Crisian Busoi, pentru ca el se face vinovat de respingerea acestui proiect", a declarat Gabriela Firea duminica, la Romania TV.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte în consiliul general, precizând ca ar trebui sa fie modificat codul

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte in consiliul general, precizand ca ar trebui sa fie modificat codul administrativ.

- Daca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va accepta propunerea de premier facuta de social-democrati, in cazul de fata Viorica Dancila, aceasta are la dispozitie 10 zile, din momentul numirii, pentru formarea noului cabinet. In cele 10 zile Viorica Dancila trebuie sa isi gaseasca membrii cabinetului,…

- Se ascut cutitele in PSD. Odata convocata de urgenta, conducerea social democrata se imparte in tabere. Numarul organizatiilor care il sustin pe Liviu Dragnea in conflictul cu premierul e tot mai mare. Scindarea se simte si in Guvern. O parte din ministri sunt de partea premierului, altii nu. Primarul…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv luni la sediul din partidului din Kiseleff pentru a transa situatia din partid. Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se…

- Aproape 130 de copii ai tatilor cu epoleti s-au distrat o zi intreaga la targul de Craciun din centrul Capitalei. Sarbatoarea a fost organizata de Guvern pentru odraslele inspectorilor care asigura ordinea publica in orașelul de poveste.

- Patinoarul amenajat de Guvern in cadrul Targului de Craciun din centrul Capitalei este folosit nu doar pentru distractii, dar si pentru antrenamente. Hocheistii de la Liceul "Gloria" din Chișinau vin aici in fiecare dimineata pentru a se mentine in forma.

- Infrastructura din Romania, cea mai slab dezvoltata din Europa, a ajuns intr-un punct critic, conform celor mai recente statistici ale Eurostat. Cand vine vorba de acest capitol, autostrazile reprezinta cel mai sensibil subiect pentru romani. In ultimii doi ani s-au promis peste 170 km, iar in realitate…

- Peste un milion de oameni, majoritatea copii, s-au plimbat pina acum la Tirgul de Craciun organizat de Guvern in centrul Capitalei. Aseara, vizitatorii s-au putut delecta in cadrul unui concert sustinut de mai multi interpreti autohtoni, printre care Geta Burlacu si Aurel. Chirtoaca. "E normal, frumos…

- Peste un milion de oameni, majoritatea copii, s-au plimbat pana acum la Targul de Craciun organizat de Guvern in centrul Capitalei. Aseara, vizitatorii s-au putut delecta in cadrul unui concert sustinut de mai multi interpreti autohtoni, printre care Geta Burlacu si Aurel. Chirtoaca.

- Peste un milion de vizitatori a adunat pana acum Targul de Craciun, deschis de Guvern in centrul Capitalei.Peste 40 la suta dintre cei care au venit sa admire zona de pe strada 31 august plina cu casute de sarbatoare au fost copii.

- Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a facut astazi un anunț așteptat de toți bucureștenii. Vor fi cu 867 mai multe locuri de parcare, dupa ce av fi construita o parcare subterana sub parcul Garii de Nord.

- Florentin Pandele nu are un salariu mai mare decat al soției sale, insa s-a ajuns aici pentru ca Gabriela Firea a devenit primar general al Bucureștiului, dupa ce a caștigat alegerile din iunie 2016.Florentin Pandele se afla, insa, la al cincilea mandat ca primar al Voluntariului. Primul…

- Bucureștenii se intreaba cat caștiga Gabriela Firea ca primar general, insa ceea ce mulți nu știu este ca fosta jurnalista a primit o indemnizație este mai mica decat cea a soțului ei, Florentin Pandele, edilul comunei Voluntari din județul Ilfov. In 2016, Florentin Pandele a caștigat 48.077 lei din…