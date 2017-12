CFR, trimisă în judecată de Parchetul General Potrivit unui comunicat al Parchetului General, la data de 14 septembrie 2014, in jurul orelor 00,27, in statia de cale ferata Subcetate din judetul Hunedoara, a avut loc un accident feroviar, in urma caruia unei persoane i-a fost amputata mana stanga.



Din probele administrate in cauza a rezultat ca, dupa ce s-a informat in prealabil in statie cu privire la linia la care urma sa soseasca trenul pe care il astepta, persoana s-a deplasat catre linia respectiva, traversand alte trei linii de cale ferata.



Din cauza lipsei indicatoarelor de orientare, calatorii nu au vazut platforma… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dezbateri in Comisia speciala privind legile justitiei Florin Iordache. Foto: Agerpres. Peste o ora, în plenul reunit al Parlamentului este programata reluarea dezbaterilor asupra proiectului de buget pentru anul viitor. Astazi au continuat dezbaterile în Comisia speciala…

- In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, ieri, ca au inregistrat clarificari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din decembrie 1989, dar si cele legate de declansarea si efectuarea diversiunii militare, aceasta fiind cauza numeroaselor decese.…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului General din data de 18 decembrie 2017, procurorii au avansat substanțial in ceea ce privește cunoașterea și stabilirea unor stari de fapt relevante pentru contextul existent in decembrie 1989. Astfel, se confirma de catre Parchetul General al Romaniei lovitura…

- Concluzia anchetatorilor: in decembrie 1989 nu a existat vid de putere Utima Manifestatie Comunista organizata de regimul Ceausist si prima zi a Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Arhiva foto: Agerpres. Procurorii militari sustin ca, în urma administrarii de probe în dosarul "Revolutiei",…

- Procurorii militari sustin ca, in urma administrarii de probe in dosarul "Revolutiei", concluzia anchetatorilor este ca in decembrie 1989 nu a existat vid de putere. Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, stadiul cercetarilor in dosarul...

- Stadiul cercetarilor in dosarul Revolutiei Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, luni, într-o conferinta de presa, stadiul cercetarilor în dosarul Revolutiei. Procurorii militari sustin ca, în urma administrarii de probe în dosarul Revolutiei, concluzia…

- Parchetul General face noi precizari despre dosarul Revoluției. Magistrații susțin , intr-un comunicat de presa, ca au facut pași mari in aceasta cauza și ca, fara precedent, ” fost identificata, inclusiv prin probe testimoniale, sursa sunetului cu efect de panica (emis la data de 21 decembrie 1989,…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul Justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei Legi ale Justitiei - statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Membrii comisiei vor dezbate, in continuare, modificarile la Codurile Penale pentru…

- În ultima perioada, reprezentanții DNA au lansat tot felul de acuzații împotriva modificarilor legilor justiției. La o simpla analiza a proiectelor de lege, se poate vedea clar cum toate acuzațiile sunt niște minciuni. DNA acuza ca transpunerea Directivei UE 2016/343 în legislația…

- Procurorii și ofițerii anticoruptie au retinut ieri o persoana si sunt in cautarea alteia, care sunt banuite ca ar fi determinat doi martori din dosarul invinuirii secretarului consiliului Bubuieci sa depuna declaratii mincinoase in favoarea ultimului. Persoana banuita a fost retinuta pe un termen de…

- HotNews.ro a mai identificat un amendament cu efect letal pentru anchetatori. PSD si ALDE propune modificarea articolului din Codul de Procedura Penala care se refera la “aducerea la cunostinta a calitatii de suspect”. Astfel, procurorii vor trebui sa anunte mai intai o persoana ca are calitate de suspect,…

- Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de societatea Tel Drum și reprezentanții acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Procurorii au decis ca nu exista probe sau fapte dupa ce au efectuat cercetari si mai multe audieri. La acea vreme, presedintele PMP, Traian Basescu, declara ca inregistrarile prezentate de Sebastian Ghita sunt reale, dar editate de autor. [citeste si] Sebastian Ghita a prezentat,…

- Parchetul General a transmis, sambata seara, un comunicat de presa in care subliniaza ca independenta financiara este o componenta esentiala a independentei Justitiei, iar interventia ministrului intr-un dosar ar fi o imixtiune in activitatea procurorilor. Reactia vine dupa ce sambata, la…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat ca magistratii sunt hotarati sa apere independenta Justitiei si pregatesc parghiile legale pentru a contracara ceea ce se intampla in Parlament, unde Puterea amputeaza Legile Justitiei. Intrebat de un jurnalist, daca procurorii au parghii legale…

- Parlamentarul Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General. Acestia acuza ca au fost loviti cu masina, iar unul dintre…

- Parlamentarul Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General. Acestia acuza ca au fost loviti cu masina, iar unul dintre…

- Parlamentarul Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General. Acestia acuza ca au fost loviti cu masina, iar unul dintre…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, sustine ca Sectia speciala pentru investigarea infractiunilor comise de judecatori si procurori, care urmeaza sa fie infiintata in cadrul Parchetului General, este "total protejata de orice decizie a vreunui om politic".…

- In dosar mai sunt judecati directorul general al Hexi Pharma, Flori Dinu, pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata (49 de acte materiale) si participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, precum si Mihai Leva, sef de productie al companiei,…

- Acesta este anuntul celor de la OLAF care-l poate 'darama' pur si simplu pe seful PSD, Liviu Dragnea. Cei de la Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) transmit cateva date despre ancheta penala ce vizeaza Tel Drum, ancheta desfașurata acum de DNA și in care procurorii pun sechestru pe averea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a reacționat marți la informația potrivit careia procurorii DNA au pus sechestru asigurator pe averile inculpaților din dosarul TelDrum, precizand ca va merge la DNA pentru a lua in primire sechestrul. „O sa urmeze și sechestru pe viața”, a adaugat Dragnea.„Credeam…

- Plangere de ultima ora la DNA. Un barbat a venit in fata procurorilor dupa ce a gasit in centrul Capitalei 5 saci cu cartele de telefonie functionale. Barbatul care a abandonat sacii a fugit.Procurorii anticoruptie au avut parte de un incident neobisnuit. Un barbat a venit sa declare ca, duminica,…

- Procurorii militari au deschis un dosar penal pentru infracțiuni contra umanitații cu privire la reprimarea revoltei anticomuniste de la Brașov din 15 noiembrie 1987. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, in dosar au fost audiate majoritatea persoanelor vatamate care au fost cercetate și condamnate…

- Fostul director al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), Dorin Gavril Debucean, a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA pentru abuz in serviciu in forma continuata, cu consecinte deosebit de grave. Acesta este acuzat de incheierea abuziva a unor contracte…

- Fostul director al CNADNR Dorin Gavril Debucean a fost trimis în judecata de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru abuz în serviciu în forma continuata care a produs consecințe deosebit de grave. Acesta ar fi semnat doua contracte de asistența juridica, având…

- Parchetul General a anuntat in aceasta dimineata ca procurorii militari fac cercetari in dosarul Crimele comunismului. Potrivit comunicatului emis de Ministerul Public, in cauza au fost audiate majoritatea persoanelor cercetate si condamnate in 1987 pentru participarea la revolta anticomunista de…

- Procurorii militari au deschis un dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii de infracțiuni contra umanitații cu privire la acțiunile represive și sistematice desfașurate de regimul comunist impotriva participanților la revolta muncitoreasca anticomunista de la Brașov din 15…

- Potrivit sursei citate, la fata locului se afla mai multe echipaje de pompieri, printre care doua ambulante SMURD, echipaj de descarcerare, dar si Detasamentul Special de Salvatori. Deocamdata, nu exista informatii despre cum s-a produs accidentul, dar nici despre starea persoanei respective.…

- COMUNICAT Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 10 noiembrie 2017, a inculpatului CERCEL NINEL, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, cu privire…

- Parchetul General a inchis dosarul legat de inregistrarile cu Laura Codruța Kovesi , deschis in urma sesizarii DNA dupa ce acestea au aparut in presa. Parchetul General a clasat dosarul legat de inregistrarile cu Laura Codruța Kovesi, deschis in iunie 2017, atunci cand DNA a sesizat Parchetul General…

- Proiectul legilor justiței a primit aviz negativ de la CSM. Magistrații au respins proiectul de reformare a legilor justiției pe care și l-au asumat parlamentarii PSD și ALDE. Avizul este insa unul consultativ. Asta inseamna ca parlamentarii nu sunt obligați sa țina cont de el. Decizia Consiliului Superior…

- Dosarul era pe rolul instantelor din 2015, deschis in perioada in care Voiculescu se afla inchis la Penitenciarul Rahova. In momentul eliberarii mogulului, magistratii de la Tribunalul Bucuresti (17 octombrie 2016) si Curtea de Apel Bucuresti (5 mai 2017) respinsesera deja cererea de revizuire ca…

- Lazar, despre proiectul legilor justitiei: Avem nevoie de studii de impact Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat, joi, ca prin proiectul legilor justitiei modificat in Parlament se doreste punerea sub control a justitiei si politizarea sistemului judiciar. "Avem de-a face cu aceleasi…

- Parchetul General și-a exprimat punctul de vedere cu privire la legile justiției propuse de PSD. Potrivit Ministerului Public, pachetul de legi conține necorelari și lacune și schimba radical arhitectura sistemului judiciar. In plus, spune Parchetul, va afecta negativ carierele magistraților și nu va…

- Știri Arad. Parchetul General continua ancheta in „Dosarul diplomelor de licența fara studii”, dosar care a „debutat” public o data cu descinderile care au avut loc in luna iulie. Incepand...

- Cel puțin o persoana a murit dupa ce trei muncitori de la CFR au fost prinsi sub un mal de pamant, sambata dimineața, in apropiere de Peștera Bolii, in județul Hunedoara. Oamenii sapau un terasament la calea ferata in apropiere de Petrosani.

- Procurorii romani și francezi au avut acțiuni comune pentru combaterea traficului cu bunuri culturale, in condițiile in care patrimoniile celor doua state "sunt jefuite de rețele infracționale transnaționale", a declarat procurorul general al Parchetului General de pe langa Curtea de Casație…

- Magistrații de la Judecatoria Sectorului 4 l-au condamnat pe fostul primar Cristian Popescu - Piedone la un an închisoare pentru savârșirea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, însa instanța a amânat executarea pedepsei pe un termen de supraveghere…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a fost scos definitiv de sub control judiciar in dosarul ”Hidro Prahova”, in care este cercetat alaturi de cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Herțanu. Curtea de Apel Ploiești a admis, astazi, contestația formulata de inculpat. Potrivit portalului instanțelor…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat, marti dimineata, ca il schimba din functie pe directorul CFR SA, Marius Chiper, dupa ce trenul cu care ajuns la Deva de la Bucuresti a avut o intarziere de aproape o ora, transmite corespondentul MEDIAFAX . Felix Stroe, care se afla intr-o vizita in…

- Ministrul Transportuilor, Felix Stroe, a anuntat, marti dimineata, ca il schimba din functie pe directorul CFR SA, Marius Chiper, dupa ce trenul cu care ajuns la Deva de la Bucuresti a avut o intarziere de aproape o ora, transmite corespondentul MEDIAFAX. Ministrul Transporturilor a declarat,…

- Dan Chitic a facut publica corespondența din 2009 dintre ministerul lui Gabriel Sandu și Parchetul General, condus la acea vreme de Laura Codruța Kovesi. Intr-un dintre acte, ministrul Comunicațiilor ii comunica actualei șefe DNA ca licențele Microsoft din Parchetul General , Direcția Naționala Anticorupție,…

- Are peste 20 de ani in domeniul tatuajelor si peste o mie de clienti. Costi Azoitei este unul dintre cei mai cunoscut artisti tatuatori din Romania. Originar din Hundeoara, locul unde la varsta de 14 ani a simtit prima oara ”gustul” tatuajelor, insa s-a stabilit in Capitala pentru a-si…

- Dinu Pescariu, martorul -cheie in dosarul Microsoft, a facut, recent, o serie de dezvaluiri pentru mai multe posturi de televiziune, dezvaluiri prin care aduce in prim-plan nume grele de pe scena politica. Printre acestea, acela al fostului președinte Traian Basescu, al șefei DNA Laura Codruț Koveși…

- Persoanele care doresc sa obțina ajutorul pentru incalzirea locuinței pot depune cererile pana in 13 octombrie. Autoritațile accepta și cererile depuse dupa aceasta data, caz in care ajutorul se acorda fie incepand cu luna depunerii cererii (daca solicitarea se face pana la data de 20 a lunii),…

- Anchetatorii anticoruptie din cadrul DNA Bacau il trimit in instanta pe Alin Simota, pe care il acuza de trafic de influenta. Dosarul ce il vizeaza pe fostul consilier judetean in cadrul CJ Hunedoara va fi judecat de Tribunalul Bacau, anunta DNA. Cauza are legatura cu anumite contracte de transport…

- Raportul prin care senatorii juriști resping cererea DNA de incepere a urmarii penale a ministrului Viorel Ilie a fost dezbatut, marți, in ședința conducerii Senatului și urmeaza sa intre la vot in plenul Senatului, marți dupa-amiaza. Votul va fi secret, cu bile. Comisia juridica a Senatului a dat…

- Procurorii au facut o ancheta ampla pentru a gasi vinovatii in cazul mortii actorului Ioan Gyury Pascu, informeaza Romania TV. Acestia au ajuns la concluzia ca nu se face nimeni vinovat de moartea prematura a actorului. Citeste si Gest emotionant in memoria lui Gyuri Pascu. Ce se va intampla…