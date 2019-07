CFR: Trenuri noi de 1 miliard de euro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Vineri, la expirarea termenului pâna la care se puteau depune oferte în licitația organizata de catre Autoritatea pentru Reforma Feroviara pentru achiziția a 40 de rame electrice, cel puțin trei firme și-au înaintat propriile propuneri, scrie Club Feroviar. Valoarea estimativa a procedurii…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara lansa in aprilie cea mai mare licitație din ultimii ani, prin care s-ar putea cumpara maxim 80 de trenuri, cu cel mult un miliard de euro, suma ce include și mentenanța. Urmatoarea data importanta este 1 iulie, iar primele trenuri ar putea ajunge in cel mai bun caz…

- "Anul acesta se vor moderniza peste 300 de vagoane in Romania, in unitatile care au astfel de obiect de activitate. Au dublu alocarea bugetara la CFR Calatori pentru a moderniza aceste vagoane, vom moderniza materialul rulant suplimentar, bineinteles se va face si achizitie de material rulant asa…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a mers la Constanta cu trenul. Acesta a vrut sa verifice starea infrastructurii feroviare și s-a declarat mulțumit de infrastructura. Ministrul s-a deplasat cu un tren InterRegio pe ruta Bucuresti-Constanța, cu plecare la ora 9.30 si a ajuns la destinatie cu 6…

- Razvan Cuc a declarat, marti, dupa ce a coborat din tren in Gara Constanta, ca a dorit sa faca aceasta calatorie pentru a avea exact care sunt conditiile de circulatie pentru turistii care vin la mare. "Am decis sa fac aceasta calatorie astazi cu operatorul national de transport feroviar,…