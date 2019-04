CFR suplimentează, de Paști, trenurile spre cele mai solicitate destinații Trenurile catre cele mai solicitate destinații pentru petrecerea Sarbatorilor pascale și turism vor fi suplimentate cu vagoane, in perioada 26 aprilie – 1 mai, a anunțat, miercuri, CFR Calatori. „In minivacanța prilejuita de Sarbatorile de Paște și 1 Mai, CFR Calatori opereaza cu intreg parcul activ de material rulant și programeaza suplimentar, operativ, in funcție […] Articolul CFR suplimenteaza, de Paști, trenurile spre cele mai solicitate destinații a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

