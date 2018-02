Stiri pe aceeasi tema

- Politistii maramureseni au fost prezenti ieri atat in trafic cat si in trenurile de calatori pentru a desfasura activitati menite sa previna si sa combata contrabanda cu tutun. De asemenea, au fost efectuate controale si la locuinta unei persoane, banuita ca desfasoara astfel de activitati infractionale.…

- O cearta intre doi soferi s-a incheiat cu un accident mai putin obisnuit, pe o autostrada din Statele Unite. S-a intamplat in San Diego, unde un barbat s-a luat la cearta cu un alt sofer, nemultumit ca era sicanat in trafic.

- Ștefan Radu (31 de ani) nu a evoluat in partida pierduta contra celor de la FCSB, scor 0-1, din cauza unei raceli. Astazi a negat acuzele conform carora ar fi cumparat bilete la meci fanilor dinamoviști (vezi detalii AICI). "Sunt dezamagit de rezultat. Probabil voi juca in retur, daca imi trece raceala.Nu…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin cele 47 de centre de prevenire, evaluare si consiliere antidrog teritoriale, a lansat la nivel national, odata cu inceperea semestrului II al acestui an scolar, editia a XV–a a concursului „Mesajul meu antidrog”, avand ca tema „Pot altfel!”. „Mesajul meu antidrog”…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Dambovita, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc. Doua persoane au fost retinute dupa ce au fost…

- In perioada 14- 16 februarie se va desfasura un transport cu depasiri (agabaritice) pe traseul: Buzau - DN2B - DN2 - Urziceni - DN2A - Slobozia - DN2A - Tandarei - DN2A - Harsova - DN2A - Ovidiu - A4 - Constanta Poarta 7.

- Un sofer in varsta de 18 ani a fost retinut, duminica, pentru 24 de ore de politistii din Botosani, dupa ce, in urma unui accident usor, a coborat din masina, a batut un alt sofer si i-a distrus vehiculul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In luna iubirii, pentru zilele de 14 si 24 februarie 2018, CFR Calatori pune in vanzare bilete la jumatate de pret pentru indragostiti/parteneri de calatorie cu trenul. Prin oferta „Plimbati-va in doi!! Jumatate tu, jumatate noi!", reducerea este de 50- din tariful biletului intreg si se acorda la achizitionarea…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Potrivit deciziei instantei, Valcov a primit 4 ani pentru…

- La data de 05 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au identificat in trafic un tanar, de 17 ani, din comuna Tantareni, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Cruset, fara a poseda permis de conducere. Din declaratia acestuia a rezultat ca autoturismul…

- Un instructor auto din orasul Cimișlia este suspectat de politie de trafic de influenta. Acesta a ajuns in vizorul CNA dupa ce ar fi pretins 300 de euro pentru organizarea eliberarii unui permis de conducere.

- Darius Valcov a fost audiat, in urma cu putin timp, la Tribunalul Dolj, intr-un dosar in care este judecat pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de influenta. Darius Valcov, numit ieri consilier al premierului Dancila, nu a ...

- Pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai, compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale. Astfel, clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena,…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este cercetat de DNA pentru trafic de influenta. Pe 18 ianuarie, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea…

- Doi barbați s-au batut in trafic, in aceasta seara, pe pasajul suprateran din Craiova. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, cei doi barbați, care se cunoșteau, au coborat din mașini in zona pasajului, au avut un conflict, in timpul caruia unul dintre ...

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a resuscitat un calator in avion Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a intervenit, miercuri seara, pentru a-i acorda primul ajutor unei persoane in avionul care venea de la Oradea la Bucuresti. "Am intervenit la un pacient care era în spatele meu în…

- Mii de calatori au ramas blocati in trafic marti si zeci de persoane au fost ranite in urma caderilor de zapada neobisnuit de abundente care s-au produs la Tokyo in cursul zilei de luni. Agentia de meteorologie din Japonia a inregistrat 23 de centimetri de zapada in anumite zone ale capitalei nipone,…

- Procurorii DIICOT au facut percheziții la Penitenciarul Gherla, județul Cluj. Anchetatorii au descoperit ca doi gardieni ai inchisorii ar fi implicați intr-un caz de trafic de droguri. Unul dintre gardieni, Andrei Madaraș, s-ar numara printre suspecți deoarece ar fi incercat sa introduca in penitenciar…

- Un barbat din Bacau si-a iesit din pepeni, in urma unui accident rutier in care a fost implicat. Scenele care au urmat in urma impactului sunt de-a rasul-plansul. Si asta pentru ca, tanarul sofer a cedat atat de mult nervos, incat si-a dat jos pantalonii in fata tuturor martorilor si i-a adresat cateva…

- Cercetarile derulate de catre procurorii DIICOT in dosarul DJ-ului din Dej arestat pentru trafic de cannabis, au condus la indentificarea unei alte persoane implicate in acest caz. Cunoscutul DJ din Dej, prins in luna noiembrie a anului trecut cu un kilogram de cannabis, a fost ajutat in activitatea…

- "Pentru a evita intarzierile, recomandam cetatenilor romani consultarea in prealabil a informatiilor oferite de operatorii si companiile pentru liniile aeriene la care au planificate calatoriile", se arata intr-un comunicat de presa remis vineri MEDIAFAX.Cetatenii romani pot solicita asistenta…

- Daca aveți drum prin zona Pasajului Jiul, atenție! In zona au fost instituite, miercuri, restricții de trafic. Se lucreaza la finisaje și, spun reprezentanții primariei, se fac ultimele lucrari inainte de recepția finala. Marți seara, un tir s-a oprit in zona, dar nu ar fi produs stricaciuni.

- Consilierul judetean Dumitru Dobrica a platit in 2013 o excursie la Viena si bilete la concerte pentru Valeriu Zgonea si actuala sotie in schimbul sprijinului pentru numirea fiicei sale intr-o importanta functie publica, potrivit rechizitoriului prin care fostul presedinte al Camerei Deputatilor…

- Din cauza condițiilor meteorologice autoritațile au inchis circulația pe mai multe drumuri naționale din Romania. De asemenea, șoferii sunt sfatuiți sa circule cu o atenție sporita, deoarece vizibilitatea este redusa chiar și sub 50 de metri in unele zone.

- Cu toate acestea, Hatsune Miku, care are nu mai putin de 2,5 milioane de followeri pe Facebook, nu exista cu adevarat in realitate; cel putin nu asa cum ne gandim, inca, la divele din carne si oase, informeaza MEDIAFAX. Citeste si Lady Gaga, in stare mai grava decat se credea. Si-a anulat…

- Un tanar de 24 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volanul unei masini, cu toate ca nu avea permis de conducere. Proprietarul autoturismului, o tanara de 19 ani, este cercetat, la randul sau, pentru incredintarea unui vehicul unei persoane care nu poseda permis de conducere.

- Clinic Med Diagnosis din Turda și-a lansat siteul, care poate fi accesat la adresa www.DiagnosisTurda.ro . Siteul conține informații despre echipa de medici, despre serviciile medicale oferite, dar și despre prețurile practicate de clinica moderna, dotata cu aparatura de specialitate de ultima generație.…

- Politistii au impus mai multe restrictii de trafic in Capitala pentru organizarea Revelionului in Piata George Enescu, manifestare la care organizatorii estimeaza ca vor participa 30.000 de persoane. In unele zone restrictiile au intrat in vigoare, in altele urmand a fi valabile de duminica dupa-amiaza.

- Detasamentul de pompieri Drobeta intervine la un accident rutier, 3 autoturisme implicate, la Hinova, la Petrom ISU MEHEDINTI In urma accidentului, sunt 9 victime, una dintre ele decedand. Articolul ACUM: ACCIDENT CUMPLIT, CU 9 VICTIME! 3 mașini implicate, UN MORT! TRAFIC BLOCAT apare prima data in…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a vorbit vineri despre referendumul modificarii Constituției in sensul redefinirii familiei, o inițiativa cetațeneasca a Coaliției pentru Familiei care a fost adoptata de Camera Deputaților și urmeaza sa fie votata de Senat, in calitate de for decizional.

- Un tanar din Vrancea a ramas fara peste o tona de deșeuri feroase, dupa ce a fost oprit in trafic de polițiști și nu a putut sa le prezinte acestora documente legale de provenienta si transport. „Deseuri feroase confiscate in urma unui control in trafic. La data de 19 decembrie,…

- Politistii si procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Gorj au efectuat, miercuri, 44 de perchezitii in judetele Gorj, Hunedoara si in municipiul Bucure...

- Zeci de pensionari din Galati au stat, din noaptea de marti spre miercuri, incepand cu ora 3.00, la coada ca sa cumpere bilete pentru petrecerea de Revelion organizata de Primarie. O femeie a lesinat din cauza frigului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Daca in acest an am asistat la spargerea barierei de 1000 de euro, pret pentru un smartphone in editie standard, riscul ca acest fapt sa ajunga ”la ordinea zilei” este din ce in ce mai mare, ne demonstreaza chiar Samsung.

- La data de 15 decembrie a.c., polițiști din cadrul Postului de Politie Bumbești Pițic au depistat in trafic un barbat de 60 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Bumbești Pițic, avand o concentrație de 0,87 mg/litru alcool pur in aerul expirat. De asemenea, polițiști…

- Vineri, 15 decembrie, intre orele 9.00 si 16.00, functie de conditiile meteorologice, echipele Citadin SA vor demonta limitatoarele de viteza de la trecerea de pietoni de pe DE58 (DN 28), la intersectia cu str. Prof. I. P. Culianu, in zona Popasului Pacurari. Lucrarile vor genera restrictii temporare…

- The Motans iși incanta din nou fanii și lanseaza “Friend Zone“, o piesa compusa chiar de ei și produsa de Alex Cotoi. Videoclipul piesei a fost filmat și regizat de Alexandru Mureșan și Bogdan Paun, un duo care a mai lucrat și cu INNA sau Irina Rimes. “La inceput, aveam doar un simplu ‘ton, ton,...…

- Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) a lansat luni un apel urgent statelor pentru primirea a 1.300 de refugiati 'extrem de vulnerabili' blocati in Libia, apel lansat dupa dezvaluirile privind abuzurile carora le cad victime migrantii in aceasta tara nord-africana, transmite AFP. Agentia…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din municipiul Radauti, pus sub acuzare de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, in trei dosare distincte privind trafic de droguri, si care se afla sub masura controlului judiciar, a fost arestat preventiv, sambata, pentru infractiunea de ultraj, sub forma…

- Voq.ro Noaptea Tarziu, cel mai viralizat clip de pe YouTube in 2017 Baietii de la Noaptea Tarziu au reusit, inca o data, sa cucereasca online-ul romanesc. „Am belit-o (Bacu’)“, o parodie amuzanta dupa celebra piesa „Despacito“, este cel mai viral clip de pe YouTube in Romania in 2017.Lansat in prima…

- Inspectoratul General al Politiei in comun cu Procuratura Generala, cu suportul Direcției Antidrog, Direcția de Poliție a municipiului Chișinau, Inspectoratele de Poliție, Oficiul Principal al Procuraturii mun.

- Shoot ’em up-ul The Next Penelope va fi lansat pe Switch din 21 decembrie, au anunțat Plug In Digital, Aurelian Regard și Seaven Studio. The Next Penelope a fost lansat pentru prima oara pe PC via Steam in mai 2015. The post Data de lansare pentru The Next Penelope pe Switch appeared first on ComputerGames.ro…

- Primarul municipiului Campina, Horia Tiseanu, a fost trimis in judecata de DNA Ploiești pentru abuz in serviciu, trafic de influența și instigare la delapidare in forma continuata, o parte dintre acuzații vizand cumpararea nelegala a unui autoturism cu dotari de lux care a fost folosit personal și…

- Metrorex va introduce titlurile comune de transport cu metroul si RATB: biletul unic care va costa 5 lei si va fi valabil 60 de minute, biletul de 10 calatorii si abonamentul de o zi, potrivit unui ordin al ministrului Transporturilor publicat pe site-ul institutiei. Biletul unic 60 minute…

- Waze primeste o actualizare importanta, aducand interfata de navigare pentru motociclisti, suport pentru drumuri care includ benzi cu prioritate pentru navetisti si functie „OK Waze” pentru controlul vocal. De acum, utilizatorii Waze vor putea raporta incidentele din trafic si controla functiile de…

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un avertisment serios Coreii de Nord care a efectuat un tir cu o racheta balistica intercontinentala si a promis ca "ne vom ocupa de asta", relateaza AFP.La randul sau, seful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest tir a ajuns la cea mai inalta…

- O acțiune pentru combaterea conducerii autovehiculelor pe drumurile publice cu viteza peste limita legala s-a derulat sambata dimineața, intre orele 08.00-13.00, fiind organizata de polițiștii serviciului Rutier Suceava impreuna cu Serviciul Rutier Botoșani. Aparatele radar au fost dispuse in ...

- Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sâmbata, în sala de conferințe a unui hotel de la periferia orașului Bruges, Belgia, campania pentru alegerile regionale în Catalonia. El este convins ca alegerile „vor ratifica” dorința de independența a regiunii.…