Traficul feroviar intre statiile Cosbuc si Telciu, judetul Bistrita Nasaud, a fost reluat sambata dimineata, la ora 9:25, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA. "Circulatia trenurilor intre statiile Cosbuc si Telciu se desfasoara in prezent cu restrictie de viteza, iar dupa finalizarea lucrarilor de consolidare a liniei de cale ferata, in curs de desfasurare la aceasta ora, trenurile vor circula cu viteza normala", precizeaza reprezentantii companiei. Potrivit sursei citate, echipele de interventie feroviare au eliberat trecerea la nivel, situata la intrare in statia CF Cosbuc, vineri,…