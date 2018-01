CFR SA : Trafic feroviar în condiţii normale de iarnă pe toate magistralele feroviare; nu sunt întârzieri în graficul trenurilor Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri in graficul trenurilor inscrise in circulatie, informeaza CFR SA.



Potrivit unui comunicat al companiei, in cursul zilei de vineri, personalul feroviar a intervenit pentru deszapezirea liniilor, a peroanelor si a aparatelor de cale din zona statiilor de cale ferata, de pe raza judetelor unde s-au inregistrat ninsori abundente, astfel incat traficul pietonal si circulatia trenurilor sa se desfasoare in conditii de siguranta.

