- Patru vagoane ale unui tren de marfa privat, care transportau motorina, au deraiat joi dimineata in Balota, pe segmentul de cale ferata Valea Alba – Simian, judetul Mehedinti. Unul dintre vagoane s-a fisurat, dupa ce s-a rasturnat si prezenta scurgeri. ...

- Circulatia feroviara a fost reluata, joi seara, pe Magistrala 900, intre Valea Alba si Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, dupa aproape 17 ore de cand patru vagoane ale unui tren privat care transporta motorina au deraiat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Softronic din Craiova, singurul producator de rame si locomotive electrice din Europa de Sud-Est, care a pus pe roti trenul Hyperion, va lansa un nou convoi de vagoane in a doua jumatate a anului 2018.

- Cel putin doua persoane au murit si alte zece au fost ranite dupa ce un tren a deraiat, joi dimineata, in apropierea orasului italian Milano, informeaza BBC News Online. Accidentul feroviar a avut loc la ora locala 7 (8, ora Romaniei). Potrivit cotidianului La Stampa, alte zece persoane au avut nevoie…

- Traficul feroviar se desfașoara in condiții normale in condiții normale de iarna pe toate magistrale feroviare. La aceasta ora nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in condiții normale de iarna pe toate magistralele, nu sunt secții de cale ferata inchise și nici intarzieri semnificative.…

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative, informeaza luni CFR SA. Conform unui comunicat al companiei remis AGERPRES, pe raza regionalelor Bucuresti,…

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans. Potrivit Agerpres, care citeaza ISU Banat, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu se in siguranta. 39; 39;Trenul se…

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din Mexic, iar in urma accidentului feroviar, cel putin cinci oameni si-au pierdut viata. Trenul a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico.Dupa ce trenul a iesit de pe sine, unul dintre vagoane s-a rasturnat peste o casa, cel putin cinci dintre ocupantii acesteia decedand, iar alte persoane fiind ranite, potrivit Agerpres. Citeste…

- Compania Nationala de Cai Ferate (CFR) SA anunța ca traficul feroviar este deschis pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind insa adaptata conditiilor meteo nefavorabile inregistrate pe raza județelor aflate sub Cod Portocaliu și Cod Galben de vant puternic si ninsori viscolite.…

- Oficialii Ministerului Transporturilor au deblocat proiectele de modernizare a caii ferate care leaga Capitala de Occident. Odata cu semnarea a patru contracte de modernizare a caii ferate, in valoare de circa 1,7 miliarde euro, anul viitor vor incepe lucrarile la circa 170 km de cale ferata.

- In urma fenomenelor meteorologice manifestate in ultimele ore in zona de munte, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bistrita - Nasaud, prin Dispeceratul integrat judetean, a fost informat despre urmatoarele situatii: Trenul nr. 1765 Iasi - Timisoara a fost oprit in statia CFR Vatra Dornei;…

- La ora 11:30 va pleca din Gara de Nord Bucuresti trenul IR 1785, suplimentat cu doua Sageti Albastre, cu sosiri in Pitesti la ora 13:26 si in Curtea de Arges la ora 14:29, avand opriri in toate statiile din parcurs conform mersului de tren, iar la ora 18:10 va pleca din Curtea de Arges trenul suplimentar…

- Vesti bune pentru navetistii din Targoviste si nu numai. In cateva zile va fi redeschis, ce-i drept cu restrictii, traficul rutier pe podul peste raul Ialomita, de la Valea Voievozilor. „La acest moment, a declarat Cristian Stan, primarul Municipiului Targoviste, s-au incheiat cele mai importante lucrari,…

- Proiectul de lege prin care zeci de parlamentari sustin obligativitatea instalarii de bariere, semibariere sau semnalizari la trecerile de cale ferata a fost adoptat de Senat. Acum a ajuns la dezbateri in comisile de specialitate de la Camera Deputaților, forul decizional. “Zilnic, zeci de conducatori…

- Tanara in varsta de 25 de ani impinsa in fața metroului era originara din Craiova și era insarcinata in cateva luni. Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani, din Craiova, a fost impinsa in fata trenului in stația de metrou Dristor 1 si nu a avut nicio sansa se supravietuire. Victima era insarcinata in…

- Cu prețuri care pornesc de la 15 euro pe sens, timișorenii vor putea calatori spre Budapesta cu trenul direct de la Gara de Nord. Cursa intra in vigoare odata cu noul mers al trenurilor, incepand cu noaptea de 9 spre 10 decembrie. Totodata, ei vor putea circula spre Viena, tot direct pe calea…

- Softronic din Craiova, singurul producator de rame si locomotive electrice din Europa de Sud-Est, care a pus pe roti trenul SF Hyperion, a anuntat ca biletele vor fi majorate in medie cu 15% de la data de 10 decembrie 2017.

- Astfel, vor fi suplimentate rutele Timisoara Nord – Bucuresti Nord (IR 1622), Brasov – Galati (IR 1731), Brasov – Constanta (IR 1635), Brasov – Bucuresti Nord (IR 1622, IR 1634, IR 1630, R 3002), Targu Mures – Bucuresti Nord (IR 1646) si Baia Mare – Bucuresti Nord (IR 1746). De asemenea, va fi suplimentat…

- Politistii Biroului Transporturi Maramures au efectuat ieri, 01 decembrie, controale in trenul care circula pe relatia Sighetu Marmatiei – Beclean pe Somes – Bucuresti Nord, pentru prevenirea contrabandei cu tigari. Intr-un dulap a unui vagon politistii au descoperit 60 pachete de tigari de provenienta…

- Traficul feroviar este blocat, joi, 30 noiembrie, la ora 12.45, pe ambele sensuri de mers, informeaza Digi 24.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov - Predeal este intrerupta total intre Darste si Timis, in judetul Brasov,…

- Imagini de coșmar dupa ce o caruța a fost spulberata de tren in Targu Jiu. Un barbat și fiul acestuia de doar 16 ani au murit pe loc, dupa ce atelajul cu care se indreptau spre casa a fost izbit violent de un tren Regio. Accidentul a avut loc pentru ca oamenii au traversat calea ferata printr-un loc…

- Urșii incep sa se inmluțeasca. Un pui de urs a fost lovit de tren in zona Vrancea. Potrivit observatorul.ro, animalul a ajuns pe calea ferata iar intre Cotești și Golești a fost lovit de trenul Regio Buzau-Marașești. Trenul nu a oprit iar incidentul a fost anunțat de mecanicul locomotivei.…

- În premiera de când este președinte, Klaus Iohannis s-a dus miercuri dupa amiaza cu trenul la Ploiești, unde a participat la dezbaterea "Orașele României la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploiești". La sosirea în gara Ploiești Sud, șeful…

- Lugojenii care si-au facut planuri sa calatoreasca spre Drobeta Turnu-Severin, Orsova, Craiova sau Bucuresti trebuie sa aiba in vedere faptul ca traficul feroviar a suferit cateva modificari. CFR a anuntat ca circulatia feroviara a fost inchisa in zona Toplet din Caras-Severin, precizeaza Caransebes.ro.…

- Drumul european DE 58 a fost redeschis circulatiei dupa aproximativ doua ore in care a fost blocat din cauza unui accident in care au fost implicate trei masini, soldat cu patru victime, a declarat, luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant la IPJ Maramures, Florina Metes. "Drumul E58 a fost redeschis…

- UPDATE ORA 09.43 Pasagerii trenurilor care circula, luni dimineața, pe relația Ciulnița - Calarași Sud, vor fi transportați cu mijloace auto dupa ce un vagon din compunerea unui tren care aparține operatorului privat de transport de marfa Unicom Tranzit a deraiat de un boghiu, informeaza CFR SA.…

- BERBEC: Vei avea cheltuieli majore din cauza partenerului de viața și a unor colaboratori. Segmentul financiar este foarte vulnerabil in aceasta perioada, de aceea se recomanda sa ai discernamant și sa fii prudent. Treci printr-o perioada aglomerata și tensionata la birou ,insa nu trebuie…

- Plonjon mortal de pe o pasarela in judetul Mehedinti. Doi tineri, un barbat de 32 de ani si prietena lui de aproximativ 30, au murit dupa ce masina in care se aflau a cazut in gol de la aproximativ zece metri, langa calea ferata Timisoara Bucuresti, informeaza Romania TV.Accidentul s a produs la iesirea…

- Accidentul s-a produs la iesirea din comuna Simian, pe o pasarela peste calea ferata. Cei doi tineri circulau din directia Craiova spre Drobeta-Turnu Severin, cand intr-o curba, tanarul a pierdut controlul masinii in care se aflau. Autoturismul a plonjat in gol de la zece metri, strivindu-i practic…

- Un barbat de 55 de ani si-a pierdut viata, strivit intre tampoanele a doua vagoane de cale ferata, intr-un accident de munca petrecut joi dupa-amiaza la o firma specializata in intretinerea si reparatiile de material rulant din orasul Simeria. Din primele informatii, victima efectua manevre cu o…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a murit, joi, la o fabrica din Simeria, dupa ce a fost strivit intre tampoanele a doua vagoane, dupa deraierea uneia dintre garnituri. Politistii si inspectorii ITM fac cercetari.

- Pe vremea cand era o aventura se mergi dintr un oras in altul, "drumul de fierldquo; era privit ca una dintre marile minuni ale lumii contemporane. Sa ajungi la mare cu trenul era o mare realizare. Astazi, a merge cu trenul este ceva banal. Despre ce a insemnat altadata calea ferata la Constanta veti…