Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informatiilor companiei, valoarea contractului este de 3,491 milioane de lei, fara TVA, iar durata este de opt luni, proiectare si executie lucrari."Lucrarile de reparatii si consolidare la Podul Constanta vor demara luni, 15 iulie 2019, la culeea de pe partea dreapta pe sensul…

- In perioada 04.07 - 15.11.2019, vor incepe lucrari de reparatii si consolidare la Podul Constanta, sector 1, Mun. Bucuresti, dupa cum urmeaza: - lucrarea va fi realizata fara inchiderea circulatiei autovehiculelor sau pietonilor, in etape succesive, cu asigurarea in permanenta pe Calea Grivitei a unei…

- Cea mai mare gara a Romaniei, Gara de Nord din Bucuresti, va intra in reparatii capitale de luna viitoare. Investitia, in valoare de peste 100 de milioane de euro, va fi asigurata din fonduri europene si presupune printre altele inlocuirea sinelor, constructia unei parcarii moderne si montarea unei…

- Cea mai mare gara a Romaniei, Gara de Nord din București, va intra in reparații capitale de luna viitoare. Investiția, in valoare de peste 100 de milioane de euro, va fi asigurata din fonduri europene și presupune printre altele inlocuirea șinelor, construcția unei parcarii moderne

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat vineri Acordurile-Cadru pentru lucrarile de intretinere a partii carosabile ale A2, pe sectorul Bucuresti - Fundulea, conform unui comunicat al companiei. Lucrarile sunt impartite in doua loturi. Lotul 1 - km (12+000 - km…

- Ploaia și vantul puternic de duminica noaptea spre luni au produs probleme serioase pe Traficul pe DN 74, in zona Dealul Mare. Traficul in zona a fost blocat dupa ce un copac a fost smuls de vijelie și a cazut pe partea carosabila. In jurul orei 3.00 dimineața, șoferii care circulau pe Dealul Mare s-au…

- Sucursala Regionala CF Bucuresti a demarat programul de intretinere si reparatii curente la infrastructura feroviara in zona Garii de Nord, prin lucrari de inlocuire a aparatelor de cale si buraj mecanizat, informeaza CFR Infrastructura potrivit mediafax. Lucrarile, executate in regie proprie,…

- In timp ce efectuau sapaturi, cațiva muncitori au gasit mai multe oseminte umane, vechi de cateva sute de ani. La fața locului au ajuns polițiștii de la criminalistica, dar și specialiști de la Muzeul Județean de Istorie și Direcția pentru cultura. Lucrarile au fost sistate, dat fiind ca acestea nu…