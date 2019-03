Stiri pe aceeasi tema

- Calea ferata dintre localitatile Baile Tusnad si Bixad este blocata, in judetul Harghita, din cauza unor copaci care au cazut pe sine si pe liniile de inalta tensiune. Noua localitati sunt afectate de intreruperea alimentarii cu electricitate, informeaza news.ro.Potrivit Inspectoratului pentru…

- Lipsa autostrazilor forțeaza Guvernul sa se gandeasca la alte variante pentru a reuși transformarea zonei Moldovei intr-o zona atractiva pentru posibili investitori. Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat la inceputul sedintei de Guvern, includerea pe lista proiectelor strategice pentru a fi dezvoltate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 202 Strambuta Hunedoara Pietrele Albe Gorj a revenit la normal.Deplasarea trenurilor pe acest sector fusese intrerupta dupa ce pe gabaritul liniei de cale ferata a cazut grohotis…

- Reprezentantii CFR Infrastructura au anuntat ca sunt probleme in traficul feroviar din cauza fenomenului meteo freezing rain. Mai exact linia de contact este acoperita de polei in statia Fundulea, dar si in statia Buftea. Sursa foto video: CFR Infrastructura ...