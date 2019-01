CFR SA, licitație importantă, finalizată Oferta financiara a asocierii mentionate este de 2,85 milioane lei (fara TVA). Sursa de finantare pentru modernizarea subsectiunii Apata - Cata, in lungime totala de 28,2 kilometri, este asigurata de Comisia Europeana prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), in proportie de 81,74%, iar cofinantarea in proportie de 18,26% de la Bugetul de Stat. Obiectivul general al contractului este dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii feroviare pentru atingerea vitezei maxime de circulatie de 160 km/ h, pentru trenurile de calatori. Ce lucrari cuprinde contractul Cecuprinde contractul

- Oferta financiara a Asocierii Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ș. – Makiol Inșaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ș este de 2.850.163.157 RON (fara TVA), contractul de achizitie publica urmand a fi incheiat si semnat de ambele parti la finalul perioadei legale de contestatii. Sursa de finantare…

