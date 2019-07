Stiri pe aceeasi tema

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca luni 15 iulie 2019 incep lucrarile de reparatii si consolidare la podul de cale ferata situat pe magistrala feroviara Bucuresti - Constanta, la km 4+327 (Pod Constanta), lucrarile desfasurandu-se doar in cursul noptii, in intervalul orar 22.00-05.00”,…

- In perioada 04.07 - 15.11.2019, vor incepe lucrari de reparatii si consolidare la Podul Constanta, sector 1, Mun. Bucuresti, dupa cum urmeaza: - lucrarea va fi realizata fara inchiderea circulatiei autovehiculelor sau pietonilor, in etape succesive, cu asigurarea in permanenta pe Calea Grivitei a unei…

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA va informeaza ca au fost finalizate lucrarile de reparatii pentru ridicarea restrictiilor de viteza executate pe fir II, intre statiile Timisu de Sus - Dirste. Sursa de finantare a lucrarilor, in valoare de 447.000 lei, a fost asigurata din fonduri proprii ale…