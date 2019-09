CFR SA: A fost ridicată restricţia de viteză la intrare în staţia CF Lugoj 'Programul tehnologic executat in regie proprie de Regionala CF Timisoara a avut drept scop ridicarea restrictiei de viteza la intrarea in statie, imbunatatirea conditiilor de circulatie si a gradului de siguranta. Lucrarile de reparatii s-au executat doua etape: lucrari de inlocuire a schimbatorului de cale, care asigura intrarea si iesirea trenurilor pe 5 linii (3, 4, 5, 6 si 7) din statia Lugoj si lucrari de buraj mecanizat', precizeaza sursa citata. Potrivit CFR SA, lucrarile s-au desfasurat fara implicatii in traficul feroviar iar toate trenurile care au tranzitat statia CF Lugoj au circulat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

