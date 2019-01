Stiri pe aceeasi tema

- Cursele de calatori efectuate de o societate privata de transport pe calea ferata, pe rutele Șimleu Silvaniei Sacuieni – Bihor, via Marghita, precum și trenul Șarmașag – Sacuieni, au fost suspendate de operatorul privat de transport, incepand din 1 ianuarie. Navetiștii care foloseau aceste trenuri au…

- Potrivit unui comunicat de presa postat, ieri, pe pagina oficiala de internet a IPJ Arges, "in ziua de 21 decembrie a.c., politistii Serviciului Rutier Arges au efectuat cercetari in cazul unui accident rutier produs pe DN7, in comuna Cotmeana".In acelasi document oficial se mai arata ca "din cercetari,…

- De aproape o saptamana, 13 familii din comuna gorjeana Roșia de Amaradia traiesc fara energie electrica. In urma ninsorilor puternice, oamenii stau la lumina lumanarii și sunt nevoiți sa incalzeasca cu sobe pe lemne pentru ca, fara curent electric, centralele nu funcționeaza. Alimentarea cu energie…

- Un accident rutier in care a fost implicat un șofer din comuna clujeana Bonțida s-a produs pe 15 decembrie, pe șoseaua Cluj-Oradea. In jurul orei 10.30, in zona localitații Cornițel, din comuna Borod, in județul Bihor, barbatul in varsta de 37 de ani, din comuna Bonțida, județul Cluj, in timp ce conducea…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Valea Doftanei, sat Tesila, judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, un autoturism a derapat. In masina erau doua persoane, dar din fericire nimeni nu a fost ranit.Autoturismul era in pericol sa cada in prapastie, soferul luand masura ancorarii…

- O localitatea din judetul Satu Mare a devenit cunoscuta in toata tara, dupa ce autoritatile a reusit sa ridice o serie de obiective accesand bani europeni. Localitatea Petresti, careia i se spune si „Mica Germanie” are o populatie de doar 1.300 de locuitori. Autoritatile locale din Petresti au realizat…

- Dintre respondenții la Testul IMM, 52,20% au evidențiat riscul necesitații unor concedieri, din cauza majorarii salariului minim pe economie incepand cu 1 decembrie 2018, conform datelor prezentate luni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), scrie…

- Politistii din cadrul Poliției Municipiului Dej cerceteaza un barbat, in varsta de 33 de ani, din comuna Mica, judetul Cluj, pentru conducere fara permis. La data de 1 noiembrie, in jurul orei 20:00, politistii Biroului de Ordine Publica Dej au depistat un barbat de 33 de ani, din comuna Mica, judetul…