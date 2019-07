Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a anuntat ca propune, printr-un proiect de act normativ, eliminarea contraventiei referitoare la nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice a termenelor prevazute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic, de sub prevederile Legii prevenirii.…

- Suburbiile Bucurestiului, dar si cartierele acestuia vor avea, in perioada urmatoare, un nou tip de transport. Este vorba despre trenul urban, care va decongestiona masiv traficul din Capitala. Pentru aceasta, autoritatile au inclus masura de reabilitare si modernizare a centurii feroviare a Bucurestiului…

- Datoriile Complexului Energetic Hunedoara vor fi șterse, prin procedura de dare in plata. Guvernul a adoptat ordonanța de urgența care prevede ștergerea datoriilor companiilor de stat. Documentul ofera posibilitatea legala de a se șterge datoriile bugetare ale producatorilor de energie electrica…

- CFR Calatori a mentinut preturile biletelor anul acesta, comparativ cu anul trecut, in timp ce Softrans si Transferoviar au majorat tarifele, iar Regio Calatori le-a redus, dar a crescut durata calatoriilor. Incepand din aprilie, Astra Trans Carpatic a...

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care va permite producatorilor de energie precum Complexul Energetic Hunedoara si Electrocentrale Bucuresti sa isi stearga datoriile uriase catre stat prin „darea in plata“ a activelor. Masura ar putea fi considerata ajutor de stat si are nevoie…

- Ministrul Finantelor pregateste o noua campanie de stergere a datoriilor. Eugen Teodorovici a prezentat un proiect prin care datornicii la stat ar putea plati doar jumatate din restanțe. Sunt vizate peste 300 de mii de firme, instituţii de stat, dar şi persoane fizice, care au de dat peste…

- Franta vrea sa elimine anul viitor facilitati fiscale in valoare de 1 miliard de euro acordate companiilor, masura urmand sa contribuie la finantarea reducerii taxelor pe veniturile personale ale populatiei, care valoreaza de cinci ori mai mult, a declarat duminica ministrul Bugetului, Gerald Darmanin,…

- Opt din zece angajați romani cred ca jobul lor produce valoare pentru clienți, arata un sondaj efectuat de UP! Your Service. Doar 13,4% dintre respondenți au spus ca nu știu in ce masura munca lor produce valoare, in timp ce 5,5% au declarat ca se intampla acest lucru in mica masura și sub 2% au raspuns…