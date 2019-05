Stiri pe aceeasi tema

- O partida istorica a avut loc, sambata dimineața in Romania, in play-off-ul NBA, campionatul nord-american de baschet. Portland Trail Blazers a trecut acasa de Denver Nuggets, in meciul 3 al semifinalelor Conferinței de Vest, cu scorul 140-137. Dupa timpul regulamentar, 48 de minute (4 reprize de cate…

- Shane Long a deschis scorul pentru Southampton la Watford, dupa numai 7,69 secunde de joc, maracnd astfel cel mai rapid gol din istoria Premier League, potrivit news.ro.Potrivit BBC, precedentul record fusese stabilit in urma cu 19 ani. Atunci, fundasul Ledley King de la Tottenham a marcat…

- In anul scolar 2018-2019, datorita rezultatelor foarte bune obtinute de elevii vasluieni si de confirmarile din anii trecuti, Vasluiul va avea cele mai numeroase echipaje de cand se organizeaza aceste competitii scolare, in total fiind vorba despre 50 de elevi. „Concret, la limba engleza au mai fost…

- Clubul Real Madrid trece printr-o forma foarte slaba, ratand toate cele trei obiective ale sezonului, iar Florentino Perez ar avea planuri mari pentru campania de transferuri din vara.Concret, sport.es scrie ca Real Madrid ar fi gata sa ofere 350 de milioane de euro pentru aducerea lui Neymar…

- Jurnalistul Oreste Teodororescu a publicat pe pagina sa de Facebook un sondaj cu cei mai mari critici ai regimului PSDragnea. Astfel, potrivit rezultatelor, presedintele Romaniei este cea mai puternica voce anti-PSD(30%), urmat de realizatorul emisiunii Jocuri de putere, de la postul de televiziune…

- Prin care, „sacrificand” sanatatea si viitorul copiilor nostri, se facea niscaiva economie la buget. Concret, propunerea de modificare a planului-cadru in invatamantul primar viza scoaterea orelor de educatie fizica si sport de la clasa pregatitoare si clasele I si II si inlocuirea acestora cu materia…

- Filipe Teixeira a inscris golul al treilea din victoria cu Hermannstadt. La 38 de ani și 4 luni, el e cel mai varstnic marcator din istoria clubului și pare greu de depașit in viitorul apropiat. ...

- Cantitatea de aur cumparata de bancile centrale globale in 2018 a atins al doilea cel mai mare nivel anual inregistrat pana acum, potrivit World Gold Council (WGC). Raportul menționeaza ca Rusia a cumparat anul trecut cea mai mare cantitate de aur.