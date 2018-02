Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a declarat la Romania TV ca 'razboiul' dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi este de fațada. De asemenea, fostul premier a spus ca liderul PSD nu va avea de suferit in urma dosarelor deschise la DNA.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat…

- Romania nu poate sa renunte la productia de energie pe carbune, iar termocentralele din tara noastra se vor alinia in ritmul lor la cerintele de mediu ale Uniunii Europene si nu atat de repede cum cer oficialii de la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, intr-un interviu acordat…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a apreciat, vineri, faptul ca Executivul a mentinut deficitul bugetar sub nivelul de referinta de 3%, iar acest lucru a dus la mentinerea ponderii datoriei publice in PIB sub 40%, insa a atras atentia ca, atunci cand economia inregistreaza cresteri economice…

- 8 posturi de electrician: 2 posturi la Serviciul Mecano-Energetic – MHC Valea lui Stan; 2 posturi la Sectorul Stație Epurare Ape Uzate Rm. Valcea; 2 posturila Sectorul Babeni 1 post la Sectorul Olanești 1 post la Sectorul Captare Tratare și Aducțiune Bradișor Rm. Valcea, Cheia – Rm. Valcea. Pentru…

- Alianta Nord-Atlantica si lideri ai tarilor baltice au exprimat preocupari si au cerut clarificari Rusiei, dupa ce Moscova a dispus instalarea de sistemele de rachete Iskander in enclava rusa Kaliningrad. "Este vorba de o situatie foarte grava... Instalarea sistemelor de rachete este in mod…

- Juncker a atasat mesajului un comunicat in care o felicita pe Dancila si din partea Comisiei. El isi evoca discursul despre "starea Uniunii din septembrie", in care aminteste ca a spus ca "Uniunea Europeana nu ar fi intreaga fara Romania" si adauga ca "Romania nu ar fi intreaga fara ancora constanta…

- Potrivit comisarului european pentru Justitie, Executivul de la Bruxelles urmareste indeaproape modificarea legilor Justitiei.Vera Jourova a declarat ca CE urmareste "indeaproape" ceea ce se intampla in Romania, scrie euroactiv.ro. Citește și: Averile membrilor Guvernului Dancila: Care…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Tot joi, Comisia…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze "strict in limita competentelor", dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care vizeaza mai ales Polonia, Ungaria dar si Romania.

- Comisia Europeana a decis, joi, ca Romania și Malta vor fi trimise in fața Curții de Justiție A Uniunii Europene. Cele doua state nu au respectat obligațiile stabilite de Directiva 2014/94/UE, deși primisera din partea Comisiei o scrisoare de punere in intarziere și un aviz motivat la 15 februarie,…

- Mesajul adresat Romaniei de Jean Claude Juncker si de Frans Timermans reprezinta un “foc de avertisment”, scrie EUObserver citand surse UE, care au adaugat ca CE nu exclude utilizarea mecanismului privind statul de drept lansat in cazul Poloniei in ceea ce priveste reforma sistemului judiciar, titreaza…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan anunta ca la nivelul Parlamentului European s-a decis ca situatia justitiei din Romania sa fie dezbatuta in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg, el considerand ca aceasta arata "ingrijorarea serioasa" existenta la nivelul Uniunii Europene…

- In cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Hunedoara au asigurat managementul sederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 1235 de persoane, dintre care 568 din state terte și 667 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 9 straini in situatii ilegale…

- Liderul PSD Brasov, Marius Dunca, ministrul Tineretului si Sportului, a declarat duminica pentru AGERPRES ca asteptarile sale de la sedinta de luni a Comitetului Executiv National al formatiunii coincid cu cele ale romanilor, ca este nevoie de liniste si pace, de unitate, solidaritate si respect…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru...

- Cotidianul sarb Blic sustine ca Victor Ponta a primit joi cetatenie sarba si are pasaport sarb, citand surse din Guvernul de la Belgrad, informeaza Digi 24.Conform sursei citate, Victor Ponta s a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat ca Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei…

- Victor Ponta s-a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat va Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei in UE, aceasta fiind in interesul intregii regiuni si al Uniunii Europene, scrie cotidianul citat de News.ro. Victor Ponta a fost prezent la sesiunea Parlamentului…

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Victor Ponta, a primit joi cetațenie sarba, relateaza ziarul sarb Blic. Potrivit aceluiasi cotidian, Ponta a spus, in cadrul unei vizite de anul trecut la Belgrad, ca Romania v...

- Economist la baza și doctorand in finanțe, Pirtea apreciaza faptul ca universitațile romanești se descurca onorabil pe plan internațional, cu atat mai mult avand in vedere resursele investite. Deputatul face o paralela intre performanța sistemului educațional și implicit, a imaginii globale a acestuia…

- Podul care sa lege Autostrada Transilvania de Autostrada Muzeu (Gilau - Nadașel) este în pericol de a nu fi finalizat la timp. Europarlamentarul Daniel Buda îi solicita ministrului Transporturilor, Felix Stroe, sa se implice în finalizarea procedurilor…

- Avertisment extrem de dur al presedintelui Klaus Iohannis catre parlamentari. Seful statului le-a transmis un ultimatum clar acestora de la Palatul Cotroceni. Iohannis a decorat mai multe scoli si licee si a transmis faptul ca Romania are nevoie, mai mult ca oricand, de investitii masive in invatamant…

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- NEWS ALERT Klaus Iohannis a promulgat bugetul pe 2018. "Sunt multe vulnerabilitati" Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului…

- O judecatoare din Oradea le raspunde ambasadorilor. Florica Roman, judecatoare la Curtea de Apel Oradea, se adreseaza ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei, care și-au exprimat ingrijorarile cu privire la modificarile legilor justiției prin intermediul…

- Romania a intrat 'in lumea buna' a lumii dupa ce a decis sa achizitioneze armele americanilor, apoi s-a raliat la dorinta Uniunii Europene de creare a unei strategii de aparare a Europei. Nu de aceeasi parere este si jurnalistul Catalin Tache. Acesta spune ca aceasta este o greseala imensa a tarii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca a luat nota de pozitia exprimata de cei 7 parteneri si aliati ai Romaniei cu privire la evolutiile din domeniul justitiei. "Reasigurand asupra atasamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real si concret…

- Reactia MT vine in urma informatiei potrivit careia Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un…

- O investigație “aprofundata” a fost lansata de Comisia Europeana pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa și necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial. Investigația vine ca urmare a unei…

- Deputatul USR Cristina Pruna a postat un anunt de maxima gravitate pentru Romania, urmare a intalnirii mai multor deputati cu Victor Negrescu, Ministrul pentru Afaceri Externe, cu sefii misiunilor diplomatice din statele UE: “am asistat pur si simplu la un mesaj de o duritate rar intalnita”.…

- Acum mai bine de 30 de ani, in micul oras Schengen din Luxemburg, liderii Europei scriau o noua pagina in istoria Uniunii Europene. Ei puneau bazele zonei de circulatie fara pasaport, permitand, astfel, cetatenilor europeni sa calatoreasca liber pe teritoriul Uniunii.

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP, preluata de Agerpres. Comisia Europeană…

- Timp de trei zile (14, 15 și 16 decembrie), in Romania este doliu national in memoria Regelui Mihai. Sicriul cu trupul neinsufletit al Majestatii Sale a fost depus de miercuri seara, la Palatul Regal, in Sala Tronului, unde va ramane pana sambata, cand va avea loc inmormantarea. Potrivit Legii nr. 75/1994…

- Fostul premier Victor Ponta are un mesaj îngrijorator pentru 2018 în ceea ce privește România. „2018 va arata foarte rau. Va fi grav pentru buzunarele noastre. A trecut un an de la alegeri. Se vorbeste ca dam al doilea Guvern jos. Lucrurile merg foarte prost si economic,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata, la Belgrad, intrebat daca ar putea fi afectate tarile din Balcanii de Vest in contextul reactiilor declansate de afirmatia presedintelui Donald Trump privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, ca Guvernul Romaniei ramane implicat alaturi…

- Ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell, spune, intr-un interviu pentru Libertatea, ca spera ca legile justiției, acum in dezbatere in Parlament , sa duca la intarirea luptei anticorupție. Reporter: I-ați recomandat lui Toader sa ceara avizul Comisiei de la Veneția pentru legile justiției?…

- Vesti bune pentru Guvernul Tudose vin chiar de la Eurostat. Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al acestui an cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, atat in raport cu perioada similara a anului trecut cat si comparativ…

- Zilele de 14, 15 si 16 decembrie 2017 au fost declarate zile de doliu national pe teritoriul Romaniei in memoria Majestatii Sale Regele Mihai al Romaniei, sef al statului roman intre anii 1927-1930 si 1940-1947, Executivul adoptand, in sedinta de miercuri, o hotarare in acest sens. ”In…

- Comisia Europeana va propune miercuri o mai mare integrare a zonei euro care ar ajuta la unificarea intregii Uniunii Europene si nu doar a zonei unice, informeaza Reuters. Executivul comunitar va...

- Ca sa intelegem tara ca afara, e bine sa-i facem portretul. S-o vedem. Fiindca suntem parte a Uniunii Europene, tara asta virtuala e, pentru noi, media UE. Iar daca asta e portretul ei robot, cum arata ea? Tara ca afara cheltuie pentru protectia sociala 19,2- din PIB (Romania chelltuie doar 11,5-).…

- Copiii romanilor plecati la munca in straintate pot beneficia de alocatii din partea tarii in care lucreaza, indiferent daca au copiii impreuna cu ei sau nu. Autoritatile din Romania sustin ca putini cetateni fac acest lucru. Astfel, romanii care lucreaza legal intr-un stat membru al Uniunii Europene…

- In anul 2016 statele membre ale Uniunii Europene au alocat, in medie, 2,03% din Produsul Intern Brut pentru cercetare (R&D), pe ultimele poziții fiind Letonia și Romania care au alocat cercetarii doar 0,44%, respectiv 0,48% din PIB.

- Summitul Parteneriatului Estic care a avut loc saptamâna trecuta la Bruxelles a redat un suflu nou în aspirațiile europene ale Republicii Moldova și acest lucru a fost cel mai important. Totodata, Declarația summitului conține doar teze pozitive atunci când se refera la Moldova.…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Ambasadorul Marii Britanii, despre legile justitiei: Sper ca recomandarile MCV sa fie luate in considerare Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, a declarat, miercuri, referindu-se la legile justitiei, ca orice tara isi poate decide legislatia potrivit Constitutiei sale, afirmand totodata…

- Exista perceptia ca in Romania nu exista decat un singur partid care respecta standardele pentru a fi catalogat drept „mare”. Restul partidelor ar fi niste organizatii mici care nu-si pot aroga titlul de partide in adevaratul sens al cuvantului. Nici unul dintre ele nu ar reusi in cazul unor alegeri…

- Executivul a aprobat miercuri un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legii organice, pe perioada viitoarei vacanțe parlamentare. Proiectul de lege propune abilitarea Guvernului sa emita ordonante in perioada cuprinsa intre incheierea celei…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care este abilitat sa emita ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare Executivul a aprobat miercuri un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legii organice, pe perioada viitoarei vacante parlamentare.…